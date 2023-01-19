超扯！景美女中發錯考卷 學生氣炸批校方不負責任

全國各高中正逢期末考，景美女中卻傳出「發錯考卷」，令學生批評學校不負責任。事發在17日，原本社會組與自然組班級依慣例會使用不同考卷，未料校方竟將兩分考卷發錯，導致三類組學生哀鴻遍野。校方表示，已與家長代表與學生代表協商，採共同題目計算成績。

根據景美女中111學年度第一學期期末考考試日程表，高二不分類組，1月17日共同科目考數學、歷史；1月18日考英文、公民與社會、地理；1月19日考國文。而在考試區段間，仍會依二、三類組選修科目考選修生物、化學、物理，若未考的班級則保留空堂自習。

有景美高二第三類組學生抱怨，寫完數學、生物、化學三科已經很燒腦了，最後一科歷史竟還發錯考卷，考卷字數超多，一口氣有10頁，原打算考完歷史科要提早交卷去溫習其他科，沒想到計畫卻被打亂了。

由於學校不打算重考，有一類組考生喊是「雙贏」，但仍有二、三類組考生抱怨努力全都白費了，批評學校行政不負責任，網路上更出現嘲諷學校的梗圖。

校方昨日再發通知單給學生說明考試發錯考卷原因，指出因為印製考卷時，印卷人員將第一班群的考卷(9個班)印成第二、三班群(5個班)的考卷；第二、三班群的考卷(5個班)印成第一班群(9個班)的考卷，才導致考卷誤置；且考試當日，教務處發現錯誤後，即與命題老師聯絡，並立即召開緊急處理小組，討論處理方式。

景美女中表示，已與家長代表與學生代表協商，為符合考試公平性，由於兩分試卷僅第41至45題有差異，因此採前40題同題目，意即兩分考卷共同之處來計算考試成績，目前與會代表皆能接受校方補救措施，後續將透過班級群組周知。