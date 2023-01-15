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學測社會SDGs成命題主流 高中師點「這圖」成搶分關鍵

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全教會認為，今年社會科SDGs為命題主流，地圖成搶分關鍵，著重知識點與生活經驗相結合，探究與實作並行。圖／全教會提供
全教會認為，今年社會科SDGs為命題主流，地圖成搶分關鍵，著重知識點與生活經驗相結合，探究與實作並行。圖／全教會提供

大學學測最後一科考社會，全國教師會認為，SDGs為命題主流，地圖成搶分關鍵，著重知識點與生活經驗相結合，探究與實作並行；全中教則說，今年頁數增多，地圖、表格、等高線圖、圖像判讀三科都有，題目活潑且多元，萊豬進口法律問題、晶片製造優勢、鍵盤行動參與、西班牙流感盛行等皆入題。

地理科部分，全中教認為，基本概念題仍有一定的題數，如拉丁美洲的首要型分析、地理資訊系統的環域分析、人口轉型模式的低穩定階段等；地理技能著重等高線判讀、衛星影像判讀題幹多為時事或近年國內外重視的議題為主，如防災、洪患、糧食、地緣政治等議題、繪製1918年西班牙流感在美國的分級符號圖。

全中教也提到，今年地理科的時事情境以台灣為主，題組第38、39題以今日台灣重要晶片產業作為情境，測驗學生對於產業連鎖與知識經濟發展的關鍵能力，也有多道題目以台灣為背景進行人地關係的生態問題，以及台灣不同時期都市化的原因。

全教會則認為，地理試題命題創新，且融入SDGs新興議題進行命題，符合領綱，預估分數可能較去年下降。另外，今年運用各種地圖形式的判斷進行解題，包括衛星影像、流線圖、等高線圖、統計圖的繪製，並強調數篇文獻資料的閱讀判斷，題幹提示成解題關鍵，得以歸納出答案。

歷史科部分，全中教認為難易度適中，連續兩年考集團移住，需要閱讀分析能力，能活用歷史知識思考，熟作考古題並無法增加得分；另外具有探究與實作精神，需能做史料判讀，東亞史意識更加強化；跨冊與跨領域的現象深化，使題目的深度與廣度增加，出題活潑鑑別度高，作答需有多一點思考。

全教會則說，這次命題著重人群的交流與移動，與社會階層的形成與互動兩大議題，政治史的比重下降，以社會史、經濟史作為命題切入點，也較容易與生活相結合。另外，合科題主題明確，出題側重以主題出發，著重測出考生對於知識點的理解與應用，圖表解讀能力，學生必須以課本知識點為基礎，配合閱讀素養，生活議題的關心，才能得心應手。

至於公民科，全中教認為，考題中偏易，選項不難理解，與過往考試重點差異不大。在資訊普遍應用下，試題關照人權、政府權力、公民參與等面向，藉由數位身分證探討政府決策的考量與權力節制、對人民權利的影響，以及網路公民政治參與的思考，也從租屋補貼討論個人選擇。

全教會則說，今年試題難易度較去年易，符合領綱，預估分數可能較去年上升。整體而言，著重大觀念，強調生活情境的分析，較少細部知識的測驗。另也出現探究與實作題型，例如第60至62題，以西班牙流感的歷史事件，測驗學生對於媒體產製與傳播的觀念，測驗學生對於史料運用與佐證的能力，學生必須以分級符號繪製統計地圖。

全教會認為，今年社會科SDGs為命題主流，地圖成搶分關鍵，著重知識點與生活經驗相結合，探究與實作並行。圖／全教會提供
全教會認為，今年社會科SDGs為命題主流，地圖成搶分關鍵，著重知識點與生活經驗相結合，探究與實作並行。圖／全教會提供
全中教則說，今年社會科頁數增多，地圖、表格、等高線圖、圖像判讀三科都有，題目活潑且多元，萊豬進口法律問題、晶片製造優勢、鍵盤行動參與、西班牙流感盛行等皆入題。圖／全中教提供
全中教則說，今年社會科頁數增多，地圖、表格、等高線圖、圖像判讀三科都有，題目活潑且多元，萊豬進口法律問題、晶片製造優勢、鍵盤行動參與、西班牙流感盛行等皆入題。圖／全中教提供

西班牙 流感

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