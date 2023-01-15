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112學測社會／考題去中國化、文字刁鑽 五標預估分數曝光

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
得勝者文教社會科補教老師說，今年文字敘述「刁鑽」，預估頂標13、前標12、均標10、後標8、底標7，均標、後標略降一級分。記者趙宥寧／攝影
得勝者文教社會科補教老師說，今年文字敘述「刁鑽」，預估頂標13、前標12、均標10、後標8、底標7，均標、後標略降一級分。記者趙宥寧／攝影

大學學測最後一科考社會，得勝者文教社會科補教老師說，今年文字敘述「刁鑽」，預估頂標13、前標12、均標10、後標8、底標7，均標、後標略降一級分；另外，圖表題也變多，提醒考生不要死讀書，也要記得去操作，以及社會科「去中國化」明顯，尤其今年完全未考中國地理，提醒考生未來準備要多留意。

公民科補教師張雪雲表示，去年法律經濟比較少，今年大翻轉，法律跟經濟非常多，尤其是經濟，政治如政府體制、選舉、人民參政反而沒入題。另外，原住民、社會安全也是近年考點，社會正義、基本人權、隱私權也是重點，也都有考到。

張雪雲分析，今年社會科偏向政治有3題、政治4題，但範圍重點不是政治學常考的；法律考7題，明顯較去年增加，經濟學6題，考法相對難，有很多變化的題型，但也有部分考題只要抓到關鍵字就會了。

張雪雲說，公民科總共考了20題，變化不大，但文字敘述越來越刁鑽，也許學生作答過程會有點緊張，但答案就在題目中，刪掉答案後就可以選出正確，但想要混水摸魚拿分數的考生，也不容易。

歷史科補教師曾泰輯則說，今年歷史「中間偏難」，台灣、東亞、世界史平均出題，往年常出的經濟、伊斯蘭也有入題，以及跟疫情有關的西班牙流感。他認為，整體一樣「略古詳今」，史料判讀多、閱讀量大，透過文句加以推理解答，重視文意理解，強調閱讀素養，也重視文化區域族群交流的議題。

曾泰輯分析，今年歷史考題將航海、族群流動、文化交流加以整合。例如第9題宋元時期的泉州背景，以及第19題大航海時代背景，講的是葡萄牙人，形成混血的少數族群，就是馬來西亞的土生葡人，先人最可能來自葡萄牙。

地理科補教師李威立則提到，地理科題數共21題，地理多數考高一通論，佔了16題。另外，區域1題、台灣4題，完全沒有考中國地理。題目來講，文字敘述比較長，學生要認真尋找關鍵字，否則容易答非所問。另外，今年技術類的題目變多，學生在讀書的時候技術類要多練習。

李威立舉例，例如等高線、地勢分析皆有入題。第62題則考分級符號，他認為考法簡單，但圖通常都用看的，右下角圖例卻要畫出大小符號，就怕考生畫了圖，而未畫圖例，但如果細節有抓到，就不會有太多難的題目。

整體而言，得勝者社會科補教團隊認為，今年文字敘述「刁鑽」，素養不能隨便呼攏，學生若未注意到焦點，就容易粗心；圖表題也增多，預估頂標13、前標12、均標10、後標8、底標7，均標、後標略降一級分。

112學測 社會科 地理科 歷史科 公民科

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