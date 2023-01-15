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急診醫師戴上法律博士帽 他勉學子：找到動機付出努力

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
急診科醫師、童綜合醫院副院長吳肇鑫拿到東海大學法律博士學位。圖／取自吳肇鑫臉書
急診科醫師、童綜合醫院副院長吳肇鑫拿到東海大學法律博士學位。圖／取自吳肇鑫臉書

大學學測今考完，最近剛拿到法律博士學位的急診科醫師、童綜合醫院副院長吳肇鑫以自身為例說，人生有很多可能，雖然高中時未能完成讀法律的想法，但多年後，只要不放棄，他還是拿到了法律博士學位，勉勵即使沒有考好，或志趣多元者不要放棄夢想。

吳肇鑫說，他清晰地記得，當年離開鹿港遠至台北讀高中的他，內心恐慌罹癌的老爸隨時可能離他而去，常在連串的噩夢中驚醒。升高二的暑假要決定分組，他找爸媽討論說，「我對理工科沒把握，對法律系有點興趣，可以選社會組嗎？」父親沒反對，但也沒有給出明確的回應。

後來自己思考後選的是理工科，重考時改為醫科，並因為幾位親戚當醫師，都是父親眼中的偶像，他想像是否有機會可以讓罹癌的老爸一償所願，並期待考上醫學系後，有機會可以提供醫療協助。

他說，擔任急診醫師後，他體驗到這是門需有極強鑑別診斷能力的專科，而且患者的病情常在短時間內會有極大變化，尤其是急診室常傳出暴力事件，醫師在救人之餘，也應該對法律有所瞭解。因此，他在妻子陳美利支持下，2003年就讀東海大學法律研究所的碩士班，研究緊急醫療救護法，並獲得碩士學位。

吳肇鑫拿到博士學位後，日前受邀到山海屯扶輪社演講，分享他的「斜桿人生」。對於醫師的工作本已忙碌，何以還有餘力攻讀博士？他說，充分利用零碎時間是他的心得，例如博士班規定，要能畢業除了論文得通過，還得通過英文能力的檢定。為此，他上廁所時看CNN學英文，妻子看美劇時他則訓練自己的聽力。但是，真正要能有所成，還是得找到自己的動機，並為其付出努力。

吳肇鑫現是台灣急診醫學會的常務理事，同時也擔任台中市醫事法學會理事長。他說，未來將利用法律知識，協助醫師在執行業務時，獲得一定的保障，並相信醫師本於救人的天職，這對於病人也會有幫助。

急診科醫師、童綜合醫院副院長吳肇鑫（左六）拿到東海大學法律博士學位，受邀到山海屯扶輪社演講，分享他的「斜桿人生」。圖／取自吳肇鑫臉書
急診科醫師、童綜合醫院副院長吳肇鑫（左六）拿到東海大學法律博士學位，受邀到山海屯扶輪社演講，分享他的「斜桿人生」。圖／取自吳肇鑫臉書

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