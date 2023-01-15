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112學測／憂影響成績 學測考生已焦頭爛額 里長廣播聲來擾亂

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
大學學測進入第三天，圖中人物與新聞無關。記者林伯東／攝影
大學學測進入第三天，圖中人物與新聞無關。記者林伯東／攝影

大學學測進入第三天，高雄一考區中正高中考場考生反映，昨天上午考英文時，廣播聲突然響起，大概持續了5分鐘，影響作答心情。高雄一考區試務中心表示，已將此情形載於試場記錄表呈大考中心。

考生說，昨天上午考英文時，突然傳出廣播聲，好像是提醒大家清掃環境之類的，因為考場很安靜，廣播聲顯得格外刺耳，思緒也被打亂，影響了作答的心情。

高雄一考區試務中心表示，考前有通知各考場附近及相關單位，考試期間各項施工都必須暫停，保持安靜。昨天突然發生此意外，是中正高中考場後方的里辦公室傳出廣播，傳出聲響後，試務單位也立即通知制止，廣播聲約持續了5分鐘。此情形已載於試場記錄表報告大考中心。

里長辦公室說，不清楚這幾天有在考大學學測，因為是里內清潔周，於是廣播告訴里民住家環境打掃注意事項，解釋回收項目。後來接到電話告知中正高中在考學測，當天就不敢再廣播了。

當天考場的服務志工反映，那節考完髒話聲此起彼落。他形容中正高中旁邊是高速公路又連接大馬路，常常會聽到長按的喇叭聲；旁邊是802常常會聽到救護車的鈴聲，有時候還會有直升機，那個螺旋槳聲音超大聲。

學測 英文 直升機

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