112學測最終日數B、社會登場 以法商外文為志願多把握

112學年學科能力測驗今天（15日）邁入最後一日，數學B、社會科輪番登場，上午9時20分起先考數學B，下午12時50分考社會科，建議以商管、法律、外文相關科系為志願的考生可多加把握。

根據大考中心統計，今年學測因重考生回流、技專生跨考影響，約11.8萬名考生應試，相較去年略微回升。學測最後一日考數B、社會，上午9時15分數B預備鈴響，考生方可持有效證件入場，考試開始鈴響則為9時20分；下午社會科預備鈴響則為12時45分，考試開始鈴響則為12時50分。

經查甄選會資訊，雖然台大、政大等商管學院科系多以參採數A為主，但近年教育團體奔走呼籲，希望頂大部分一類組科系仍可參採數B給社會組學生機會。經查，台大政治系三組、外文系、圖資系今年便將數A、數B均納入參採，數A、數B中只要其中一科符合標準即可，考生只要今天數B考得不錯，仍有機會入主頂大好科系。

補教業者得勝者文教升學輔導專家藍天予也指出，今年同時參採數A、數B的校系確實增加，不只台大政治去年使用數A，今年增加數B；成大政治則於去年使用數B，今年則新增了數A。

大考中心提醒考生，常見違規仍是未攜帶應試有效證件正本，若考生持健保卡，一定要附照片才是有效證件；學生證無論有無照片都是無效證件，其他有效證件則包括身分證、駕照、居留證、護照等。

大考中心也指出，考試開始鈴響前，考生入座後只能目視確認答題卷上為考生本人應試號碼及姓名，不得翻閱試題本與答題卷，並不得簽名、書寫、劃記、作答；考試開始鈴響起，即可開始於答題卷上「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名與作答；考試結束鈴響畢後，考生立即停止作答。