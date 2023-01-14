112學測國寫／九層塔、檜木香成考生回憶 福爾摩斯考驗邏輯判斷

112學年學測第2天，最後一科國語文寫作能力測驗，考試時間還沒到，就有些學生陸續交卷離場。其中一題是「花草樹木的氣味記憶」，北部考生認為是限定種類，得花點時間構思，自己要有相關經驗，才會比較好下筆，有人就分享自己與家人的回憶；另一大題則是講福爾摩斯和華生，學生覺得是考驗邏輯和思考判斷。

內湖高中朱姓考生認為，考題非開放性選擇，特別指定花草，她選擇檜木發揮，回憶媽媽曾經帶她去山上，山上最明顯的味道就是檜木香，也寫到自己遇挫折時，聞到這個香氣，會想到媽媽曾對她說的話，就能再次反思並從深淵走出來。

她與同學認為，另一大題的福爾摩斯和華生，考驗個人邏輯判斷，這次題目相對過往都比較不好駕馭，要花點時間思考，不然容易寫偏，還是「救不回來那種」，作答有點趕，最後壓線完成。

育成高中楊姓學生表示，不同於以前制式化題目，這次變化性多，尤其考題限定花草，需要個人相關經驗，她是將家住基隆山邊的記憶作為答題內容。

樟樹實中謝姓考生寫的是九層塔，從小開始栽種，也寫到種植過程，至於福爾摩斯和華生一題，他認為是訓練自己的分析能力與敘述能力。