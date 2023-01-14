112學測英文／單字難度增、挑戰高 補教：拿高分沒以前容易

112學年大學學測第二天首節考英文，逾11萬多名考生應試。得勝者文教英文科補教團隊分析，整份考題相當具「挑戰性」，整體單字難度加劇，考題生活化、語法靈活，若考生急著解題恐誤入陷阱，要得高分不像以前容易，但也高度讚賞今年混合題是「出得最棒的一次！」整體而言，預估今年英文五標分別為頂標13、前標12、均標8、後標5、底標4，與去年五標相同。

英文補教師Fran表示，107年起學測英文活用度提升，考題靈活，110年被譽為最難的一次，111年又因新課綱「人心惶惶」，但她認為，「考完今年應該人心會更惶」。

Fran指出，很多字彙對於讀國際學校、雙語學校有利，單字難度用了很多少見的專有名詞，雖可在文章上下文推敲，但例如「共感覺」，或是「樹冠羞避」，都挑戰學生的閱讀能力。整體來說，句型不難，但字彙確實變難。她也舉例，第一大題第四題學生需要花些時間，徘徊在hollow（空洞的）、bare（赤裸的）、blank（空白的）三選項之間。

混合題部分，英文補教師Ben分析，今年考題類似國中會考考題，整體而言非常生活化，卻暗藏很多陷阱。例如49題雖有幫忙考生畫重點，但同學要看清楚條件，把文字轉換成思考才能解題。另外，通篇文章沒有能直接看出答案的考題，整份考卷只有閱讀測驗比較簡單，如果考生急著解題，可能就會中了陷阱。

英文作文則請考生看圖寫作文，第一段請考生說明人們何以喜歡使用表情符號，並從四個表情符號中舉一至二例；第二段則請考生以個人或親友的經驗，討論表情符號在訊息表達或解讀上可能造成的誤會或困擾，並且提出解方。

英文補教師林揚表示，文字是溝通的方式，表情符號則存有「曖昧性」，例如希望對方怎麼想，考生要能點出表情符號的雙面跟曖昧性。語意很曖昧，就有詮釋空間，因此要在第一段點出詮釋空間後，後半段才有辦法延伸書寫。

林揚也舉例，第二段說要有呼應，例如曾經因為表情符號，希望對方希望知道「我的意思有潛台詞」，未料卻因對方有不同的解讀，而把話說死了，也代表「多種詮釋、一種立場」的不同用法。又例如愚人節告白可以說只是開玩笑，這時如果要提一個「不好意思」的提案，可以使用「半哭半笑（哭笑不得）」的表情符號，代表介於開玩笑跟半開玩笑之間的曖昧空間。

就整份考卷來說，英文補教師Gary說，同學寫考卷應該很辛苦，40個單字只有28個單字是Level4，Level5、6單字越來越多，「這是過去從來沒有的」。

Gary表示，學生未來學習方向也要改變，段考不等於模擬考，模擬考也不等於學測，考題越來越生活化，例如作文題目也許會有學生不會智慧型手機，就不知如何著手。這份考卷可看見「雙語學習」的道路是百分百正確，但教學端的人，也要跟緊這樣的方向。

Gary也說，英文要得高分不像以前容易，教學端也要跟上改革腳步。對有一定程度的考生來說，整份考卷應當具有「挑戰性」，尤其今年每大題字數都變長，「閱讀就是王道」。對前端學生來講，整體來講是全新的感覺，但如果本來就習慣做大量閱讀題型的考生，在這考卷中的「掙扎感」，會沒那麼嚴重。

不過有高中教師質疑，今年英文作文「表情符號」與知名英文雜誌的「表情符號」單元，存有「撞題」疑慮。林揚則說，表情符號快要有10至20年的歷史，即便題目類似，但同一個題目，隨著不同年代、不同教育方式，寫法自然也會不同，且評分者的觀感也會影像得分，相信學生寫出來的是不同面向。