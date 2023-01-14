112學測英文／詞彙題有誘答選項 作文「感官描繪」拿高分

今天學測第二天，上午英文科率先登場，闈場內教師、試考生均評「難易適中」，台北市教師團則表示，如第一大題詞彙題看似基礎，但仍有「誘答」選項；英文作文考表情符號雖然貼近學生生活經驗，但書寫上還需配合情境使用正確的時態，也建議考生善用感官文字描繪才能拿下高分。

中正高中教師吳佳穎表示，今年第一大題詞彙題雖看似基礎，但如第四、第九都有誘答選項，第四題考生正確答案為bare，通常是指身體部位未被衣物覆蓋或赤手空拳，題意上則是指貨架被掃空、沒有貨物的狀態；第九題正確答案為choked，通常用於噎著，此處則用於高速公路壅塞。

成功高中教師陳國泰則指出，文意選填多要求學生先了解詞性、語義來作答，23題的正解為even，文章上下文提到人體會藉由尿液排出多餘的水分，該處空格其實為一動詞，但even學生常見的用法多是形容詞或副詞，此處則為較少見的動詞用法「even out」。

再者，陳國泰也說，篇章結構只要考生如實推敲上下文變不難，但今年篇章結構主題字為「聯覺效應」，是高中教材上未出現的單字，但學生只要從文章說明中就能讀懂聯覺效應的定義，考生其實可以不受主題字的干擾，把文章讀懂就能作答。

英文科決勝關鍵翻譯和作文，成淵高中教師李宜樺則指出，今年翻譯題切合戰爭的時事，字詞多簡單屬於高一程度，如證明prove、極為可怕的災難terrible disaster；翻譯第二題，避免衝突確保世界和平是人類追求的目標，學生可以用動名詞或不定詞來帶出主詞。

今年英文作文表情符號多讓學生感同身受，李宜樺也說，第一段較著重使用表情符號的優點，第二段反之則為可能帶來的缺點，使用表情符號時一定有當下情境，建議學生敘述清楚，並善用感官文字仔細說明想法、為什麼使用，文法時態上可使用現在式。

李宜樺也指出，第二段則談到「經驗」，代表過去已發生，敘述上改為過去式。前半部和第一段較相似，仍要考生說明一個事件、敘述情境，之後則要學生提出解方和預防誤會的做法，建議學生可以先寫當下怎麼做、未來又要如何處理，文章會更一氣呵成，整體文章善用感官描述細節，分數更能往上提升。