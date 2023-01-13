台北市教師團：物理地科均偏難 生物部分考題超出必修課程

學測第一天考數學A、自然科，闈場內試考生評論，今年自然科難易度適中、計算題少，但全卷共計16張圖、9張表，跨科整合題仍不少。台北市教師團評析，相較往年今年物理科偏難，試題涵蓋核心概念、理解運用、探究能力等；生物、地科同樣偏難，但鑑別度亦高。

建國中學教師趙君傑評論今年化學考題，相較去年探究與實作略減，但圖表題占比非常高達80%，考驗學生統整、推理能力。計算題佔比未顯著提高，但多了延伸性思考，跨章節、跨領域考題也增多，如45至47結合化學與生物概念；55至56題則跟諾貝爾化學獎相關，同樣是化學和生物相結合的試題，但應能鼓勵學生了解科學新知，並與課本知識相連結。

物理試題上，台北市教師團相較闈場內教師則給予不同評價。建國中學教師賴奕帆表示，相較往年今年物理科偏難，量子現象較少，也幾乎無電磁學試題，反而有較多物理實驗的情境探究，試題涵蓋物理核心概念、理解運用、探究能力等，鑑別度應不錯。

賴奕帆舉例，今年物理試題中37至40題為探究與實作試題，38、39由題目敘述討論參數的選擇題，考驗學生能否正確閱讀敘述和圖表，是過往比較不常見的考法；40題則為參數建模考題，考生也較不易理解。

至於生物試題上，建國中學教師劉玉山表示，試題整體偏難、鑑別度中間偏高，部分內容超出必修生物課程，如第16題涉及選修生物有關的生物多樣性內容，甚至選項E也延伸到了族群遺傳學的概念，對僅具有必修生物演化學知識的學生可能沒有能力做答。又如第49題D選項涉及連鎖概念，也屬於選修生物的內容，可能導致作答上的困擾。

地球科學試題上，松山高中教師翁雪琴也表示，試題整體難度同樣較高，但鑑別度亦高。試題多包涵假設情境推論，學生需靈活運用知識，無法靠直接記憶、背誦作答，今年全球變遷考題也佔據一定比例，閱讀資訊、跨科考題、圖表資料運用等多出現在該主題中，除考驗學生是否具備科學素養外，也考驗考生圖表分析、邏輯推理等能力。