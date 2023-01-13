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112學測數A／難題考概念轉圖形能力 1/3題分對數B生而言需自學

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
112學年學測今天起一連三天登場，今天上午先考數A。記者黃仲裕／攝影
112學年學測今天起一連三天登場，今天上午先考數A。記者黃仲裕／攝影

112學年學測今天起一連三天登場，今天上午先考數A。闈場內試考生認為今年試題「中間偏難」，鑑別度應佳，台北市教師團則認為，今年題目相較去年容易，但若數B學生跨考數A，則有約1/3題分需要學生自學。今年數A簡易題會給予學生圖形，試題由淺入深，但進入多選題、選填題後不再有圖形，便考驗學生轉換、連結概念的能力。

台北市教師團、陽明高中教師蘇順聖表示，今年題型與題目數與111學測數A相同，但題目難易度較去年容易，在每大題中均照難易度排列，但約有1/3題分對修習數B考生而言需自學才能應考。

蘇順聖也說，今年數A具備概念跨單元、互相包裝的題目，但計算量不大，考生一定要把觀念都讀通，若觀念可彼此融會，應該試題會寫得「很愉快」，且幾乎沒有真正的難題，只有稍微中間偏難的試題，整份試卷還是能鑑別出前端考生。

建國高中教師郭仲祐則分析，今年數A前半段如單選題等題幹都會給予圖形，但到了多選題、選填題則不再有現成圖形，考生需自行閱讀後轉換，考驗學生將概念連結、轉換為圖形的能力，建議考生平常可多練習。

再者，郭仲祐也說，今年題目敘述連結解題概念的題目也比去年容易、不拐彎抹角，如多選第11題，題幹直接表述是順時針或逆時針，只要學生對旋轉舉證概念熟悉就能直接破題。

中正高中教師林榮福則說，今年多選題相較去年難易度降低不少，也讓試卷整體更親民，只要學生按部就班照題號作答，應不會影響考試心情。

112學年學測今天起一連三天登場，今天上午先考數A。記者曾吉松／攝影
112學年學測今天起一連三天登場，今天上午先考數A。記者曾吉松／攝影

數A 111學測

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