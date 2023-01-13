考生注意…學測第一天數A、自然登場 注意事項一次看

112學年學科能力測驗今起一連三天於全台登場，第一天為二類、三類組學生戰場，上午9時20分起由數學A率先登場，下午12時50分考自然科。有鑒於去年數千名學生疏於在答題卷上簽名遭扣分，今年大考中心新增由監考人員持小卡提醒考生務必簽名，考生應試時還需攜帶有效證件，健保卡需有照片方為有效證件，學生證則一律不可。

根據大考中心統計，今年學測因重考生回流、技專生跨考影響，約11.8萬名考生應試，相較去年略微回升。學測第一日由數學A、自然科率先登場，上午9時15分預備鈴響，考生方可持有效證件入場，數A考試開始鈴響則為9時20分；下午自然科預備鈴響則為12時45分，考試開始鈴響則為12時50分。

大考中心提醒考生，常見違規仍是未攜帶應試有效證件正本，若考生持健保卡，一定要附照片才是有效證件；學生證無論有無照片都是無效證件。其他有效證件則包括身分證、駕照、居留證、護照等。

此外，大考中心也指出，考試開始鈴響前，考生入座後只能目視確認答題卷上為考生本人應試號碼及姓名，不得翻閱試題本與答題卷，並不得簽名、書寫、劃記、作答；考試開始鈴響起，即可開始於答題卷上「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名與作答；考試結束鈴響畢後，考生則立即停止作答。

因應去年學測數千名學生忘記簽名，大考中心也表示，今年為加強提醒考生簽全名，112學測於各節考試開始後，監試人員逐一查驗考生身分時，併同出示「簽全名」提醒小卡，另於各科試題本封面及每頁頁面上方增印簽全名提醒字樣，請考生務必於考試開始鈴響起在答題卷上之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，以免因未簽全名被扣減該節成績一級分。