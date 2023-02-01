警專徵的就是你　錄取人數提升 享就學補貼畢業即就業

臺灣警察專科學校表示，該校以培養具備專業智能之基層執法人員為招考對象，依實務及學術上需求，分別設有「行政警察科」、「刑事警察科」、「交通管理科」、「消防安全科」及「海洋巡防科」分科教育，畢業後即取得二專學歷。

圖／臺灣警察專科學校 提供

現在年輕人對於未來都有自我的想法外，也勇於走出舒適圈，尤其近年因疫情導致經濟動盪，失業率高，警專已急速成為眾多高中畢業生的首選之一，不但就學享有公費補助，可減經家庭負擔外，每個月另有一萬多元零用金，只要考過警察特考，月薪加津貼最高可達6萬左右，加上公務員的福利待遇，是一般企業所無法比擬的。

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報考警專的資格必須為中華民國國民、年齡在25歲以下、品貌端正、體格健全、身家清白，且無不良紀錄及嗜好；學歷資格須具有高中(職)畢業或符合報考專科同等學力者，男性身高須達165公分、女性160公分、原住民男性須達163公分、女性158公分。

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臺北考區暨高雄考區同時舉行，若具有柔道、空氣槍射擊、跆拳道、田徑、游泳專長考生，必要時將實施特殊專長技術測驗，測驗時間地點另行通知。

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警專分為甲組和乙組，甲組分刑事警察、交通管理、科技偵查、消防安全及海洋巡防等5個科別，考科為國文(含作文)、物理、化學、甲組數學及英文；乙組為行政警察科，考科為國文(含作文)、中外歷史、中外地理、乙組數學及英文。命題範圍以高中程度為原則，除了作文全都選擇題。考試分為初試(筆試)及複試(體能測驗、體格檢查)，經過努力學習便能達到錄取分數。

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學校採取啟發式教學，佐以錄影帶、投影片、幻燈片等各式媒體輔助，並利用專業教室或實作場地示範、模擬、演練，寒暑假並至實務單位實習，俾使理論與實務結合。體技課程以柔道、跆拳道、射擊等訓練，鍛練強健體魄，養成執行警察勤務的能力。進修教育方面，則遴選適於升職之佐警，施以短期教育，充實知能，培養領導統御能力。

招生相關詳情，請上警察專科學校官網https://www.tpa.edu.tw/查詢。