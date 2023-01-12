學測明起登場 考生可在原座位休息、溫書、用餐

112學年度學科能力測驗將於明天（13日）起至15日舉行，新竹考區將有1526名考生應試。這次考試開放考生可在節間休息時間，於試場內原座位休息、溫書及用餐，提醒考生若於節間休息有使用手機，務必記得在考前完全關機，並放置臨時置物區，避免違反試場規則，同時提醒考生及家長務必做好個人防疫措施。

新竹縣長楊文科表示，大考中心各項防疫措施均依中央流行疫情指揮中心及教育部相關防疫規範擬定，除維持一般考區每間試場考生數36人、管制考場進出動線、全面配戴口罩、不開放家長及親友陪考（身障、重大傷病或突發病傷另案辦理）、試場通風規定、不開放冷氣、考區每日試畢清消、節間休息開放考生在原試場原座位休息、溫書及用餐等防疫作為外，本次考試開放輕症／無症狀確診考生外出應考、取消進考區需量體溫，也不提供在試場內用餐考生隔板。

縣府教育局長楊郡慈指出，本次學測全國預計約11萬8000名考生應考，新竹考區（竹北高中試場）將有1526名考生應試。本次考試開放考生可在節間休息時間，於試場內原座位休息、溫書及用餐，提醒考生若於試場內節間休息、用餐後有使用手機，務必記得在考前完全關機，並放置臨時置物區，避免違反試場規則。

另外，自111年分科測驗起即開放讓輕症／無症狀確診考生外出應試，另安排於居家照護獨立考區應試，新竹考區設於國立陽明交通大學博愛校區。若考生屬「確診（輕症／無症狀）」，務必至大考中心網站「COVID-19自主填報專區」填寫相關資料，由其安排到指定考（分）區試場應試。

若未主動填報或未據實填寫，經查屬實最重將取消考試資格，且不予補救。如確診（輕症／無症狀）考生有搭乘防疫計程車需求，也請考生務必事先於系統勾選，以利大考中心聯繫縣政府衛政單位調度載運。

相關確診（輕／無症狀）考生應試安排事宜，皆公告於自主填報系統，而非原試場查詢系統，敬請考生及家長留意與配合。