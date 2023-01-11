新北明開放學測考場查看 確診考生需填報至防疫試場

112學年度學測將於1月13日至15日登場，新北市共有1萬6995名考生報考，明日下午2點至4點開放考生查看考場。此外，若考生於應試當日零時前尚未解隔、快篩陽性者，須至大考中心網站填報，至居護考（分）區應試，若當日零時起才知道，進入考場應主動告知試務人員，將安排在備用防疫試場應試。

新北巿今年共有1萬6995名報考學測，境內設共10個考場，有537個試場(含防疫及預備試場)，考場分別在國立華僑高中、新北高工、板橋高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中及新店高中。此外，基於防疫，不開放家長與親友陪考，考生休息及用餐均以在原試場原座位為原則。

另外，若考生在應試當日零時前知悉，應試期間屬於「確診且未解除隔離」或經快篩陽性者，應試當日零時前，至大考中心網站COVID-19 自主填報專區填報，至居護考區應試。若於應試當日零時起才知道，進入考區時即主動告知試務人員，將安排在備用防疫試場應試；若未主動填報或告知，經查證屬實，情節重大者，取消考試資格。

新北教育局說，配合考試加開公車班次，管制交通與疏導與緊急醫療支援等。至於確診、快篩陽性考生接送，由1位同住親友以汽、機車接送或選擇搭乘防疫計程車，避免騎腳踏車或步行。

新北教育局提醒，各考區在考試當天早上7點30分查驗身分入場，考生應攜帶有效證件正本、應試物品及入場識別證入場應試，有效證件正本如國民身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、護照或居留證等供查驗身分。此外，根據歷年統計，考場違規多為應試時手機響起，提醒考生務必於試前關閉手機及手錶鬧鈴，以免因不慎而遭扣減考試成績。