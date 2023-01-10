台東高商段考洩題校方補救 洩題40分改占20%

國立台東高商去年11月28至30日高二期中考，國文科疑似洩題，與四個高二班級國文課堂複習卷題目，高達60分是相同的，題目順序答案也一致。校方表示，事後調查該老師上課4個班級該科成績，與第一次段考落差不大，但為公平起見，將調整考題計分百分比。

台東高商表示，當時接到反應後，曾問出題老師原因，該師表示為保障學生熟讀即可拿分，的確在課堂上公開「第一大題30題考10題，第二大題15題考10題，第三大題20分為默寫」，也承認對於考題排序沒調整有疏失。

校方事後調查，出題老師上課的4個班級，本次段考4班國文平均分數為70幾分到46分，再比較本次月考及第一次段考國文成績，多數學生二次成績波動不大。

校方本月4日召開臨時教學研究會議，會議中取得共識，該次國文科考試前兩大題40分有爭議，後60分沒問題，前40分百分比降為20%，後60分百分比提升到80%。

校方強調，尊重教師專業自主，也會維護學生最大權利，一切決策都秉持公平、公正、公開。

讀者向本報投訴，洩題事件爆發後，教務主任去年12月2日知悉此事件、校長去年12月19日知悉此事件。但教務主任與校長皆選擇消極處理，不作為舉動引起校內教師、學生、家長諸多不滿，認為教務主任與校長嚴重怠職，罔顧學生權益。

讀者指出，台東高商全校高二共10個班，有4個班曾考過該張複習卷，複習卷與段考卷的非選擇題，題目順序答案都一樣，佔40分，再加上其餘重複題目，高達60分是相同的，題目順序答案都一致。校方未提出任何配套，罔顧學生成績權益。