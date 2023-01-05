做好學習歷程檔案拚上頂大 老師：如實完成不能馬虎

大學入學學測就要登場，緊接著高三學生就要準備學習歷程檔案，以利申請入學時進到第2階段甄試時脫穎而出。老師建議，即使把目標放在繁星或是因學測考不好，想拚分科測驗，用不上學習歷程檔案，都建議能好好完成，因為這是未來終身學習的學問基礎。

以往大學入學申請，取決於學測成績，以及大學自行辦理的面試、筆試或實作成績，但新課綱實施後，加入學習歷程檔案，且占分比至少25%（醫學系、牙醫系、美術系、體育系占比10%）受到師生與家長的重視。去年首度實施，不少申請上理想學校的學生都認為與做好學習歷程檔案有關。

台南一中校長廖財固表示，學習歷程檔案的意義與精神是紀錄學習軌跡，以及自我探索，對學習而言很重要，雖然台大等頂尖大學，在第2階段還有筆試，有人認為學習歷程檔案沒有那麼重要，但還是不能掉以輕心，學測後應按部就班完成，不用想太多，認為自己做得不好而沒傳，建議挑選自己最好的3件，和自己未來想投入的學習領域、跨領域，或是探究實作的成果來傳，不用傳太多。

台南女中教務主任胡瑞原認為，學習歷程檔案主用在個人申請，當通過基本門檻，進入第2階段甄試，大家的學習成就都差不多，如何在較錄取名額多出2、3倍的競爭者中脫穎而出，學習歷程檔案變得很重要。教授會針對學生的歷程檔案資料中，感到興趣或有疑問的去問，以探出真偽，如報告做得太好，或是實驗很完美，都可能會被拿來問，答得好就取得優勢。

現在介面系統對於學習歷程檔案資料的點選修課紀錄、評選項目都很容易操作，且系統很穩定，已非過去大鍋炒，更容易選出適合科系發展的學生。

去年新課綱申請入學首次實施，因為部分學生太依賴落點，但落點不準，致個人申請入學出現低分高就、高分低就情形，由於重榜高造成缺額多，分科測驗出現低分高就情形。

胡瑞源說，現在頂大為了搶學生，普遍提高個人申請入學的名額，要申請上理想學系的學生，必須如實完成學習歷程檔案；更何況學習歷程檔案有如自己未來研究發展做學問的基礎，更不能應付了事；特別是想到國腕念書的學生，國外大學很重視社團經驗、領導、規畫能力，都可以透過學習歷程檔案展現，更應好好把握。