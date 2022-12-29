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大學個申強制「5選4」多年 112學測生平均仍選考5科

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
112升大學學測將於明年1月13日至15日登場，今年報考總人數較去年增2000多人。本報資料照片
112升大學學測將於明年1月13日至15日登場，今年報考總人數較去年增2000多人。本報資料照片

11.8萬人報考的大學學測將於兩周後登場，今年總人數較去年增2000多人，估多為重考生。大考中心今天公布各科報考人數，又以英文11萬8193人最多、國文次之，數A為8.7萬人、數B為10萬餘人，考生平均選考科數為5.02科，較去年略增；至於考生選考組合，大考中心今年以報考人數增加、防疫作業繁多為由暫未公布。但大學招聯會自108學年起推動學測個人申請科目「5選4」，今年考生平均選考科數為5.02科，顯見仍不敢放過每一科。

大考中心主任周兆民表示，今年學測訂於1月13日到15日，共11萬8000餘人報考。今年各科選考人數又以英文11萬8193人最多，國文11萬8141人次之，占比接近百分百；另外，數學A有8萬7113人報考，約占總體7成，數學B有10萬1061人報考，占總體8成5，兩者皆較去年增五千至七千餘人不等。

而從108學年度起，學測就已由5科必考改為5科選考，大學校系在繁星推薦與個人申請管道，也只能採計學測4個科目，不能再使用5科「總級分」。不過，學測考科也從去年開始，五科因數學科拆為數學A、數學B，因此增為六科。

大學甄選會今年10月公告，和去年相比，112年申請入學管道參採科目數多下修，參採4科校系數從去年的652系，減為582系；參採則3科從去年931系減為今年885系，然而參採2科去年僅441系，今年大幅增加為542系。

但根據大考中心統計，今年考生平均選考科數為5.02科，較去年4.92科略增。往年大考中心皆會公告選考科目人數，今年罕見未公布。

周兆民向媒體致意並解釋，這次學測報名人數相當多，防疫措施上有很多工作必須做，因此這部分目前沒做統計，等到考試辦完後有時間，會再進行相關統計，也會在相關場合中公布。

另外，今年各考科將持續保留混合題型或非選擇題型，其中混合題型是指同時包含選擇（填）題與非選擇題的題型，會以題組呈現，考生必須動筆寫出自己的推理過程或觀點。

學測 英文

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