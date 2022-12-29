學測因疫無法應試的補救方案出爐 招聯會曝2身分者才適用

112學年度大學學測將在明年1月13日至15日登場，將首度開放確診輕症、無症狀者，以及快篩陽性考生應試。若為中症、重症確診考生則不得應試，大學招生委員會聯合會今天表示，將依循111學年度補救措施模式，但考生必須是已經報名112學年度的學測、術科考試或分科測驗的考生，卻因COVID-19疫情防疫規定不得應考；或考試期間因防疫規定，而未能全程參與，才可向招聯會提出申請。

大考中心今天說，今年學測將開放確診輕症者應考，大考中心將於20縣市另設立與一般考生試場學校有所區隔居護考區，若為中症、重症確診考生，援例不得應試，得另從招生管道進行補救，依大學招聯會公告資訊為準。

大學招聯會今天也公告，為顧及考生權益及公平性，大學招聯會常務委員會議開會決議延續去年補救方案，針對具報考國內大學資格且已報名大學入學測驗（含學測、分科測驗及術科考試），但因依「嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19」防疫規定，導致不得應考的缺考生，將透過招生管道補救。

招聯會執行秘書王文俊表示，與去年相同的是繁星推薦、申請入學、分發入學三個管道皆提供補救。不同的是因為疫情趨緩，相關管制逐漸放寬或解除，因此酌修方案文字，必須是已經報名112學年度的學測、術科考試或分科測驗的考生，卻因COVID-19疫情防疫規定不得應考，或考試期間因防疫規定，而未能全程參與已報名的考試科目，以上兩種情況的考生向招聯會提出申請，並經招聯會審核同意才適用。

王文俊說，依循111學年度補救措施模式，112學年度的補救方案採取外加名額錄取，但涉及政府人力管控醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組除外，大學繁星推薦、申請入學及分發入學招生管道，因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫規定致無法參加大學入學測驗考生補救方案，報教育部與中央流行疫情指揮中心同意後公告。