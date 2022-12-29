學測衝刺 南一中活力補給站學生夜讀 小吃美食給養分
大學入學學測明年1月13至15日舉行，台南一中為讓學生在最後階段有效且全力衝刺，啟動「活力補給站」，鼓勵學生放學後留校讀書，各科老師也輪流陪伴讓學生問問題，吸引350人參加，家長會也每天提供營養美味餐點，讓學生活力滿滿衝刺，希望能再創高峰。
校長廖財固表示，活力補給站3年前學測實施，因效果好，學測成績也普遍提升，吸引學生參加，這次有350名學生報名，較去年多了100人，而願意留下來指導學生的各科老師也增多，讓學生在最後衝刺階段，對於不會的問題，除了同學間可相互討論，找出答案，老師也能從旁釋疑。
家長會為了讓學生能夠安心讀書，不用花時間到外吃晚餐，每天提供餐點，學生先在大禮堂用餐後，回到教室、校內K館讀書。秘書林皇德說，家長還精心挑選府城著名美食，如刈包，米糕，鍋貼，雞肉飯，蔥肉餅，茶葉蛋，胡椒餅，碗粿，浮水魚更羹都特別買來為同學補充能量；還有副會長捐贈小蕃茄，柑橘等水果，補充維生素；接下來還有披薩，漢堡和燒肉飯等美食，而家長會長方瀚德還特製金榜題名水，為同學加油祝福，也成為學生最後衝刺的堅強後盾。
活力補給站從12月19日開始，家長會每天要準備350份餐點也是一筆不小開銷，廖財固說，家長會認為「花在孩子身上是值得的」。廖財固說，學測前1個月，能夠跟同學一起衝刺，相信會更穩定持續地有效複習，而這麼多老師願意晚上輪班讓學生問問題，每一科都能即時獲得解答，讓家長會非常感謝，因此會準備禮物致贈給老師，表示謝意。
隨著學測將至，廖財固也提醒學生在最後衝刺階段，加強閱讀素養，提升閱讀速度，考試時能在最短時間把問題看完並回答；因新課綱以素養為導向，著重生活化，也提醒學生注意過去1年來國內外的事件、社會現象，以及SDGS聯合國永續發展議題，並加強科學閱讀的圖表判讀，為學測做好準備。
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