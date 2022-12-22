二次英聽圖片聽解得分率73.35%最高 短文聽解最易答錯

大考中心今天公告112學年第二次英聽測驗成績並舉行說明記者會，英聽測驗自去年增加長篇聽解題型，二次英聽題型維持圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五種。根據大考中心統計各題型得分率，第二次英聽考試考生於圖片聽解得分率最高，達73.35%；短文聽解得分率最低，僅59.55％。

大考中心副主任鄭中平表示，今年英聽題型得分率上，整體而言，本次考試所有考生在圖片聽解得分率平均約七成三，長篇聽解得分率平均略高於六成二，簡短對話、對答、短文聽解得分率平均近六成。

各等級得分率上，鄭中平也說，成績拿下等級A的考生五項得分率皆高於八成九，其中簡短對話、圖片聽解均高於九成五；對B等級考生來說，圖片聽解得分率近八成五，簡短對話、對答、長篇聽解得分率為七成五以上，而短文聽解得分率近七成三。

至於拿下C等級考生，鄭中平表示，圖片聽解得分率為六成四，長篇聽解得分率為五成，短文聽解、對答、簡短對話為四成多；最後，對得F等級考生圖片聽解得分率近三成七，而其他四項得分率為二成上下。

鄭中平提醒，考生可以在成績通知單上看到自己各題型上的表現。大考中心也有公告高中英語聽力測驗參考試卷，未來的考生可至大考中心網站「高中英語聽力測驗試題示例／參考試卷」瀏覽、下載與練習，或者加強練習。

大考中心也統計，二次考試試場違規共329件，較上學年度減少132件，未攜帶應試有效證件正本仍違規案件最大宗，共計299件；再次呼籲考生，報考大考中心辦理的各項考試，應依考試簡章規定備妥應試有效證件正本應試，依簡章規定，應試有效證件為國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。特別提醒考生，健保卡需要附照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是無效證件。