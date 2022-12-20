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翻轉市場主流 成大團隊找到植物配方的工業用潤滑劑

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大生物醫學工程系講座教授鄭友仁（左）團隊與中鋼合作，找到植物油不易氧化的配方，這項研究成果也受到國際產業界的關注，登上國際期刊「今日應用材料（Applied Materials Today）」封面故事。圖／成大提供
成大生物醫學工程系講座教授鄭友仁（左）團隊與中鋼合作，找到植物油不易氧化的配方，這項研究成果也受到國際產業界的關注，登上國際期刊「今日應用材料（Applied Materials Today）」封面故事。圖／成大提供

為了達到2050年淨零排放目標，全球各界都在努力，成大生物醫學工程系講座教授鄭友仁團隊與中鋼合作，找到植物油不易氧化的配方，未來有希望取代潤滑油市場中高汙染性的礦物油與合成油，這項研究成果也受到國際產業界的關注，登上國際期刊「今日應用材料（Applied Materials Today）」封面故事。

鄭友仁表示，目前產業界大量使用的潤滑油與添加劑，大多是從石油中提煉，不僅造成環境汙染，排碳量也相當高，但是植物油卻有容易氧化的缺點，無法大量運用在工業上。

同時，礦物油及提高其性能的添加劑不僅造成環境破壞，也對人體健康具有潛在的影響。事實上，礦物油在日常生活中的應用相當廣泛，例如可能作為添加劑、溶劑和潤滑油，在日用品和機械設備當中使用，有時候更會是食品包裝材料上的印刷油墨，過去不乏因礦物油而引發的中毒事件，也因此歐盟國家也有不少針對食品和食品接觸材料中礦物油的管控。

研究團隊從中餐廚師以植物油「養鍋」得到靈感，3年前與中鋼合作，經過奈米量測技術，觀察在不同溫度、壓力下的磨潤性能與化學組成之變化，終於找出如何能以植物油為基底，轉化為具低摩擦力及高抗磨耗性能的磨潤膜的路徑，中鋼也協助評估摩擦性能，目前已有奧地利公司接洽相關的產品開發，未來有機會取代目前市場上的主流產品。

成大生物醫學工程系講座教授鄭友仁（左）團隊與中鋼合作，找到植物油不易氧化的配方，這項研究成果也受到國際產業界的關注，登上國際期刊「今日應用材料（Applied Materials Today）」封面故事。圖／成大提供
成大生物醫學工程系講座教授鄭友仁（左）團隊與中鋼合作，找到植物油不易氧化的配方，這項研究成果也受到國際產業界的關注，登上國際期刊「今日應用材料（Applied Materials Today）」封面故事。圖／成大提供
成大生物醫學工程系講座教授鄭友仁（左）團隊與中鋼合作，找到植物油不易氧化的配方，這項研究成果也受到國際產業界的關注，登上國際期刊「今日應用材料（Applied Materials Today）」封面故事。圖／成大提供
成大生物醫學工程系講座教授鄭友仁（左）團隊與中鋼合作，找到植物油不易氧化的配方，這項研究成果也受到國際產業界的關注，登上國際期刊「今日應用材料（Applied Materials Today）」封面故事。圖／成大提供

團隊 中毒 奧地利

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