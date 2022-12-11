頂大推跨領域「A系入學、B系畢業」 高中憂加劇選校不選系

為鼓勵學生跨領域學習，近年台大、政大、成大修正校內學則，若學生原錄取Ａ系，但發現不符個人志趣而去雙主修Ｂ系，若修足Ｂ系學分，可以Ｂ系取得畢業證書。台師大日前召開校務會議，最快112學年起將開放學生Ａ系進Ｂ系出。卻有高中教師憂心，此舉雖讓學生入學後有機會「跳船」，卻可能讓高中生認為可以選校不選系；大學端則說，多一個轉換跑道的機會是好事，要能取得雙主修、輔系畢業資格也沒那麼容易。

輔系、雙主修制度行之有年，過去卻有不少人為了取得學位而延畢。台大99學年修訂學生修讀雙主修辦法，若雙主修學生符合加修系所畢業資格，但未符合原系所畢業資格，可放棄修讀原系所，以加修系所資格畢業。該學則上路逾十年，申請以加修學系畢業的人數逐年增加，上路首年僅有3人以此方法畢業，到了110學年度，已有51人以加修學系畢業。

一位不具名國立高中教師表示，過去輔系、雙主修已存有「選校不選系」的疑慮，如今開放Ａ系進Ｂ系出，高中生「選校不選系」問題可能會加劇，尤其部分學生數學不佳，可透過僅採國文、英文、社會的科系入學，再靠校內管道「跳船」。

也有國立大學教授指出，高中生進大學後再努力的想法，恐怕會讓各大學的「跳板系」更頭痛，當吸引了一堆志不在此的學生入學，師生的上課互動堪慮，等學生大二後，還得面臨龐大「轉系潮」。他也提到，大學學習不該是為了應付。

但也有大學設下門檻，例如政大在106學年起允許Ａ系進Ｂ系出，但必須是延畢的最後一年才能專簽申請；成大108學年起也開放Ａ系進Ｂ系出，也是延畢最後一年才能申請。

不過政大希望推動學生跨領域學習，隨後又在109學年放寬至應屆畢業生也能申請，但增列學生須取得原學系輔系資格，鼓勵學生跨域學習並與原入學學系仍有連結。

政大教務長林啓屏表示，在鼓勵學生跨領域學習前提下，讓學生可在4年修業期間取得學士學位加上一輔系專長，不因志趣不合中斷體制內學習。這項彈性學制也符合學位授予法精神，新制上路兩學年，已有16位學生取得學位。

台師大將於112學年起走上政大的方案，台師大教務長劉美慧說，學生跨域學習已成風氣，雙主修人數成長兩成五以上，但修訂法規只是鬆綁限制，若想取得輔雙學位，學生仍須努力通過考核。

台大註冊組長李宏森表示，先前調查台大有一定比例的學生自認念錯系，多個轉換跑道的機會總是好的，選校或選系則尊重學生選擇，但熱門學系名額依然很競爭。

不過台師大通過此方案後，短時間內引起校內學生高度關注與討論，支持的學生認同新制度有助於學生更深度探索自身志向；反對者則認為，新制度將導致目前台師大獨創的「雙主修登記制」衍生更多亂象，還有學生戲稱台師大是「國立台灣不分系大學」。

台師大學生會表示，不反對校方推動此新制，也認同「學位授予法」培養跨域人才的精神，但部分系所登記爆滿的問題仍然存在，校方在推動改制的過程，應召開與學生、教師直接交流與溝通之座談會或公聽會，將教學現場的師生意見，納入配套措施中一併改進

台師大學生會也說，校方應重新檢視師資數量、開課數量、教室空間、師生比等，並提供系所相關資源協助，並讓各系所能視教學狀況與自身需求，調整登記制與甄選制，才能保障制度美意，並讓教學活動能順利進行。

台師大教務處則說，學校從109年度起已逐年調整實施策略，並適時投入相對應的資源。選課方面，選課分發機制仍以本系學生優先，並依雙主修、輔系生及預修生等順序選入。此外，配合新生選課開設的大一課程外，其餘課程將自第二階段選課開始解除設限，以利學生規畫選課。