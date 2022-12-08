免統測成績 四技二專技優保送、甄審提供逾5千名額

技專招聯會今天表示，即日起於網站上公告112學年度四技二專「技優入學」保送及甄審招生簡章，將不另外發售紙本。保送和甄選均不採計四技二專統測成績，保送今年提供490個名額、甄審入學則提供5128個名額。

技專招聯會表示，四技二專技優保送及甄審入學兩個入學管道分開辦理，兩者均不採計四技二專統一入學測驗成績。112學年度保送入學招生共有20校、152個科系組參與，總計提供490個招生名額。高中畢業生只要於在學期間取得符合簡章規定的各項技藝、技能競賽優勝名次皆可報名，明年2至3月間辦理招生，通過資格審查後，就所報名的招生類別至多可選填50個志願。

技專招聯會也表示，甄審入學則有71校、1222個科系組參與，提供5128個名額。學生只要在學前間取得符合簡章規定的各項技藝技能競賽優勝名次，或持有乙級以上技術士證照、專技普考及格證書者，皆可報名。明年4月起受理考生資格審查申請，資格審查通過後，於可報名的招生類別中最多能選擇5個校系科組、學程報名。

此外，甄審入學學生需上傳學習歷程檔案，技專招聯會表示，108學年起入學得高中生需於就學期間依規定上傳學習歷程檔案，具有中央資料庫學習歷程檔案的學生，須於明年4月13日起至4月19日登入技專招聯會網站「學習歷程中央資料庫釋出資料（檔案）查看系統」，檢視並核對修課紀錄、課程學習成果、多元表現之檔案資料。