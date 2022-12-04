首屆劉昌平紀念獎學金 20名表現傑出大一新鮮人獲獎

第一屆劉昌平先生紀念獎學金今天贈獎典禮，全國有20名表現傑出的大學一年級新生獲獎。這份獎學金鎖定大一新鮮人，學生除了要提出高中三年國文、英文在學成績，也須撰寫一則「我想要的大學生活」的短文。劉昌平之子、經濟日報社長劉永平表示，這份獎學金希望能做點不一樣的事，因此鎖定大一新生與非山非市、偏遠地區的學生，他也以過來人的身分，勉勵新鮮人把握青春時光。

劉昌平先生紀念獎學金由徐增壽文教基金會與聯合報系文化基金會共同主辦，鼓勵及獎助認真向學的大學新鮮人。另為照顧非山非市偏遠地區高中（職）畢業生，也規畫非山非市偏遠地區組和一般地區高中（職）組。

今年167名學生報名，有94名通過初審，最後取20名獲獎。本次獲獎得主，以屏東科技大學3名最多，陽明交通大學、台灣大學和政治大學各2名次之，其餘分布在其他11所學校。獲獎率為21.28%，得主各獲贈獎金2萬元。

劉永平表示，他的父親劉昌平是新聞界老兵，父親一生職志就是跑新聞、寫新聞、編新聞、做媒體，也因此有很多學長學弟願意支持他的理念，才有機會設立此獎學金。而這份獎學金想用來做些不一樣的事情，因此鎖定大一新生、非山非市或偏遠地區等較缺乏公家預算的學校，開始第一年的試驗，申請還算踴躍。

這份獎學金除了看高中三年的國文、英文科成績，也要求學生附上「我想要的大學生活」短文。劉永平說，有學生希望學業進步、國泰民安，也有各式各樣多元的心得感想，年輕就該多想、多往外看，並且自己反思。他除了祝賀獲獎者，也希望學生都有豐富的校園生活，並以過來人的身分勉勵新鮮人把握青春時光。

目前就讀台灣藝術大學舞蹈系的許芝函，高中就讀雲林蔦松藝術學校。她在「我想要的大學生活」的短文中，提及理想中的大學生活是能有好的時間分配、自我充實、興趣保養，以及習慣養成，她也期望自己能專精於中國古典舞的專長，逐步朝理想前進。