空手道體育生文武雙全 特殊選才錄取中央財務金融學系

高雄市小港高中高三體育班空手道專長學生侯沛萱，透過特殊選才管道錄取國立中央大學財務金融學系；侯沛萱堪稱是文武雙全，家境不佳仍努力向學，練空手道讓她身上大小傷無數，卻從來不喊苦，師長們都為他感到高興。

侯沛萱因父親身體狀況不佳，由母親扛起全家生計，儘管家境不富裕，處逆境中反而培養積極向上的個性。練空手道她身上受過無數大小傷，也輸過多場比賽，但從不輕言放棄，總是勇敢站起並自我省思該如何改正，這是她在空手道中學到的精神，因此在各項運動競賽中皆取得佳績。

小港高中校長陳建民説，十二年國教108課綱的精神是要讓學生學習探索興趣與認識自己，鼓勵學生選修自己有興趣課程，並培養學生學能力、發展符合孩子的興趣性向。小港高中學習模式著重在豐富學生的學習歷程、發掘學生的亮點，從此次特殊選才學生優異表現可看出。

侯沛萱感謝小港高中讓自己了解確立志向，更有許多校內外資源可供學生多方面探索發展。例如高二自主學習，她找到了自己的興趣、目標，透過學校提供的自主學習手冊了解各線上學習資源，藉由平台資源學習與探究，並與班上自主學習指導教師薛鈺勤多方討論修改演練後，參加校內辦理的自主學習動態專案發表競賽榮獲全年級第二名，並代表學校參加高雄市政府教育局2022高雄教育節「青春來說課」—自主學習優秀作品徵選及發表會榮獲優選。

侯沛萱表示，自己不被體育班只會運動的框架限制，在準備特殊選才的過程中展現最真實想法、永不放棄的態度，以及在高中所學妥善規畫時間與有效讀書計畫，吸引了大學教授，並向大學教授展現自己校內自主學習成果，研究與本身專長無關的智慧財產權議題的自主探究能力。

侯沛萱談及在製作特殊選才備審資料過程中，為了兼顧課業、升學和專長訓練常備感壓力，但校內師長們都給予她極大的幫助與支持，無論心理輔導、實際面試技巧等，都給予諸多支援，讓她能走過那一段艱難的準備期，她對校內師長的感謝永遠說不完，其中特別感謝導師李淑華3年來的協助與關愛。