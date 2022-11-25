111年劉昌平先生紀念獎學金 獲獎名單公布

111年劉昌平先生紀念獎學金，獲獎名單出爐，在合格94人中，有20名表現傑出的大學一年級新生獲獎，獲獎率為21.28%，得主各獲贈獎金2萬元。

這項獎學金由徐增壽文教基金會與聯合報系文化基金會共同主辦，旨在鼓勵及獎助認真向學的大學新鮮人，同時為照顧非山非市偏遠地區高中（職）畢業生，規畫了非山非市偏遠地區組和一般地區高中（職）組。

本次獲獎得主，以屏東科技大學3名最多，陽明交通大學、台灣大學和政治大學各2名次之，其餘分布在其他11所學校。

得獎名單在非山非市偏遠地區組：宜蘭大學機械與機電工程學系王凡軒、成功大學心理學系李昆哲、中信金融管理學院企業管理學系林佩琪、中興大學歷史學系洪宇謙、台灣藝術大學舞蹈學系許芝函、雲林科技大學國際管理學士學位學程許湘艷、屏東科技大學餐旅管理系陳奕嘉、中原大學環境工程學系陳榆堯、屏東科技大學森林系蘇奕蓁以及臺灣大學戲劇系羅心怡。

一般地區組：台灣大學地理環境資源學系李適軒、台灣科技大學電機工程系林昱妡、陽明交通大學人文社會學系林郁馨、台北醫學大學醫學系洪得鈞、高雄醫學大學呼吸治療學系張惠晴、陽明交通大學醫學系張馨文、政治大學傳播學院大一大二不分系陳姿諭、政治大學企業管理學系陳盈璘、嘉南藥理大學公共安全與消防系陳淑靜，以及屏東科技大學廖韋茹。

主辦單位表示，參加同學的高中（職）三年國文及英文平均成績，各必須達75分（含）以上之外，還要撰寫一篇「我想要的大學生活」短文，提醒大學新鮮人提早規畫大學生涯。在獲獎短文中，有要當到各系旁聽的流浪者，有的已專注自然災害管理與防災教育，有的決心要提升英文能力，不少人嚮往嘗試社團與愛情的新生活……。

評審委員從投件的短文中，可以看到這些新鮮人對大學生活的滿心期待，還夾帶著喜悅、青澀和純正，更祝福他們都能逐夢踏實。