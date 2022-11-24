祝你「蔥明包高粽」！10 大考試必勝應援神物 學測分科測驗一把罩

金榜題名包高中！

學測倒數剩下不到50天，考生們都在進行最後衝刺，沒日沒夜的埋在書海裡面。除了刻苦讀書之外，心靈上的依靠和祈福開運的儀式感也必須要有！祈求考運爆棚「有讀的都會、沒讀的都對！」，為99%的努力再添上1%的運氣。



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看考試合格必勝10大應援好物，不管是家有考生還是身邊有準備面對大考的朋友，吃的、用的，都可以送上這些幸運加持小物幫他們加油打氣！

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No.1 零食點心

努力許久的你，值得一口咬到幸運！辛苦的考生們讀書時不僅燃燒腦力，體力也消耗得很快，需要隨時隨地補充能量才能繼續前進。這時候，送上精心準備的零食、點心絕對不會錯！尤其是帶有祝福含義的小零嘴更是受到考生們青睞，其中，有一款網友低調分享的好物，Kenji健司推出的「真蔥餅」。



蔥香味十足的餅乾不僅好吃，甚至數次在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》中掀起討論。「真蔥明」的諧音梗為考試神助攻，許多家長都説會帶著家裡的考生和真蔥餅一起到廟裡拜拜，向文昌帝君祈求開智慧、添考運，希望「有吃有保佑」一口咬出金榜題名！

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No.2 文具

「工欲善其事，必先利其器」文具用品就是考生們上戰場的必備武器，舉凡原子筆、橡皮擦、2B鉛筆、立可帶等等都必須準備齊全！而且這些文具不僅得好用、順手，更有許多人會帶著它們一起祭拜文昌帝君，希望用獲得神明加持過的利器征戰考場，祈求下筆有如神助的好運。



另外，如果想送開運小物給考生，象徵「旺文運」的文昌筆也可以考慮喔！雖然材質通常以木製、水晶製為主，不是可以實際使用的文具，但據說文昌筆有旺文益智、提升效率、幫助頭腦思緒清晰等效果；如果送給已經出社會的朋友，也有祝福事業鴻圖大展、官運亨通的意思，用途相當廣泛！

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No.3 包子、粽子

每逢會考、學測等大考季節，考生和家人們總會準備滿滿的供品向神明祈求考運，滿滿一桌擺上蔥、蒜、蘿蔔、芹菜等等有諧音的食物，其中最有名、最不可少的就是包子跟粽子了！

最受到大家盛傳諧音小迷信就是這吃「包子＋粽子＝包中（上榜）」的幸運食物組合，雖然考取好成績的最大關鍵還是在於用功讀書，不過吃點祈福開運美食、博個好彩頭，也能為戰戰兢兢的考生求個心安，許多網友笑說「不管有沒有用，吃就對了」。

想要讓金榜題名的吉祥寓意更上一層樓，不妨在組合中多加進「蛋糕」或「發糕」，取其「包糕（高）中、考運發」的好兆頭，吃了再上、好運爆棚！

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No.4 祝福卡片

社群網路發達、人手一機的3C時代，大家習慣用通訊軟體或是留言傳遞祝福。在這樣的生活常態下，手寫卡片越來越少見，於是就更顯得有誠意、有溫度！一字一句充滿真心實意手寫文字，也最能直接傳達心意、讓收到的人心頭一暖，許多曾經收過祝福卡片的考生都說「拿到真的眼淚馬上掉下來」、「現在能收到手寫卡片真的超感人！感覺有被放在心上」。

如果害怕寫卡片詞窮，為此煩惱不已的話，其實網路上也有很多教學提點，用幾個小重點教你如何掌握傳遞心意的不敗密技，讓你「下筆有如神」。另外，想在卡片本體上玩出新花樣的話，坊間也有不少「逢考必過」、「一起沖鴨」、「學神轉世」的創意小物可以選擇喔！

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No.5 合格御守、護身符

除了台灣傳統信仰中經常向神明祈求的護身符之外，日本的「御守」也是非常受歡迎的開運、應援小物，不僅與平安符有異曲同工之妙，還依照不同功能分成健康、財運、戀愛、學業、交通安全、安產、除厄運等7大類，而且還有各式各樣不同的造型、變化十足，就算拿來當成一般吊飾也很可以！

不過有個眉角要注意，學業御守分為「學業成就」及「合格祈願」2種，前者用來祈求學業成績有所進步；後者則是專門用於祝福考生在考試中合格並取得好成績，想祝福大考戰士們成功金榜題名，送合格御守就準沒錯啦！

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No.6 手錶

考試鈴聲響起之後，作答就是分秒必爭的事，而且考場裡面不會有時鐘，所以自備手錶就變得非常重要。考生們在集中精神、燃燒腦力答題的同時，還得掌握好作答、畫卡的速度與時間，可謂是應考的重要技能之一，過來人也時常謹慎叮嚀準備應考的學弟妹「忘記帶手錶真的會悲劇，緊張到不行，也不知道自己到底來不來得及寫完考卷」。



所以，一只精準的好手錶自然也成為受歡迎的應援物品之一，不過送禮時可要避免智慧手錶、智慧手環等電子穿戴式裝置，容易發出聲響的電子錶最好也要避開，以免違反考場規定喔。

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No.7 滿福系列速食

說到名字取得討喜的食物，麥當勞早餐的經典「滿福」系列絕對是不少人的口袋名單。光是看到「滿福」2個字，就已經覺得福氣滿滿、被幸運女神眷顧。Q軟帶勁的天然酵母滿福麵包越嚼越香，搭配柔嫩的太陽蛋和濃郁的起司，一口咬下只有「滿足」兩個字能形容。

還有還有，因為「滿福」命名討喜又好吃，考生們拿「滿福」拜拜祈求考「滿分」也成為眾多祈求考運大爆發的都市傳說之一，成為近年人人必吃的好運美食，「早餐吃麥當勞滿福堡很讚，好吃而且感覺很吉祥」、「滿福系列真的很會取名ㄟ，考試之前吃，感覺運氣都變好了」。

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No.8 水晶

大家都知道水晶有淨化磁場、轉換能量等效用，例如：粉水晶可以招桃花、白水晶可以撫平焦慮和化解負能量、黃水晶則可以招財，因此成為開運小物的好選擇！

如果要送給考生、加強考運的話該選哪一種呢？可以送紫水晶、紫玉晶等晶石，這些能量寶石具有加強記憶力與注意力、開發智慧、提升潛能等功用，還有助於調整壓力、情緒、使頭腦清晰，絕對是應援大考戰士的神物之一。

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No.9 保健食品

常言道「健康是人之根本」，提升免疫力、日常保健等關鍵字近年來被網友大量搜尋，使出全身力氣、燃燒小宇宙準備學測或分科測驗的同時，也要記得照顧健康、補充能量，才能夠隨時維持滿血狀態勇赴考場。



這時候，除了三餐正常、健康飲食還有調整作息之外，適當補充營養品也很重要！舉凡消除疲勞、有助提神的維生素B群，濃縮各式營養成分的綜合維他命，或是現代人對抗3C藍光必備的護眼神器葉黃素，都是相當熱門的營養補充品，送給考生們加油打氣再適合不過啦！

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No.10 提神、消除疲勞小物

台灣學子的讀書時間長可是世界有名的，從早上7點一路唸到晚上11、12點根本是家常便飯，經常睡不滿6小時就得起床上學。考生們拖著疲憊身體展開新的一天，難免精神不濟、在課堂上哈欠連連，這樣的生活日復一日，疲勞不斷循環累積，如果這時候能收到提神、消除疲勞的應援物，絕對會感動到痛哭流涕。

像是能緩解痠痛的肌肉貼布、幫助眼睛消除乾澀狀況的眼藥水，或是近幾年從日本紅到台灣的蒸氣眼罩都是很不錯暖心選擇，許多人推薦「美舒律的眼罩溫度很剛好，看書看到眼壓高的時候來一片超級舒緩」、「日本的小花眼藥水超好用，涼感剛剛好，點一滴精神都來了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月10日至2022年11月9日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『考試應援好物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統