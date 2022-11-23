114年大學分科加考數乙 上百名高一家長湧座談會「搶聽」

新課綱上路後，考招制度卻仍不斷更迭，大學招聯會先前宣布114學年分科測驗將加考數學乙，多元的升學環境讓家長與學生無所適從。教育團體今晚舉行研討會，上百個座談名額一上線即秒殺，不少高一家長下班後不畏風雨入場。家長坦言，升學資訊變化大，且連年調整，提早超前部署才能避免迷航。

全國高級中學家長大聯盟、全國高級中等學校教育產業工會今天舉行114大學考招新政策研討會，會中邀請大學招聯會執秘王文俊、台灣大學副教務長陳林祈等人與談。全中教秘書長許麗吉表示，大學分科測驗三年後即將加考數乙，勢必連動高中端諸多變革，眾多高一學生、家長感到焦慮，「大家都想超前部署」。

114年大學分科測驗加考數乙，適用於今年高一學生。王文俊表示，考量分科測驗僅考數甲，低數學需求的系沒有合適考科可採計，因此決議114學年度再納入。但他重申，政策不該朝令夕改，因此非今年就加考，而是讓學生在入學前就知道三年後大學要考哪些科目，這是比較負責任的做法。

王文俊也提及學習歷程檔案，他表示，很多高中家長認為大學教授沒在看學習歷程檔案，但對學生而言，檔案是要探索呈現自己，而非與別人比。對大學校系而言，校系想看見學生在學習過程的特質，學生在就學過程中的探索與轉變，如果能找到自己真正的志趣才是重要的，要求學生「超水準演出」，未必就是加分，且繳交檔案是「在精不在多」。

台北市成淵高中數學教師史美奐表示，多元入學優點是多元適性，卻也令人無所適從。高一學生下學期將選班群，因應數乙加考勢必出現變革，預期商管科系將捨棄數甲改採數乙。他提醒，若學生志趣未定，建議高二直接選數A，屆時還有機會改修數B，或在高三階段選修數乙。

家有高一學生的蔡小姐表示，升學資訊變化大，提早來了解，避免三年後迷航。另一位朱小姐說，校方說加考數乙是新制度，制度卻還不斷調整，希望藉研討會能認識新型考招；建中高一學生莊博元指出，學測會分數A、數B，甚至有人兩者兼考，數Ｂ頂標、前標分數會被這些兼考的人拉高，對只考數B的人不利，他支持分科測驗加考數乙，國文、英文也應一併恢復。

政大外交系大一學生連允菲透過考試分發入學，她分享，自己學測國文、英文有達頂標，但高一、二階段沒有許多豐富的資料，高三時發現還有很多要補，乾脆去考分科測驗，最後因個人申請六個「夢幻志願」都沒上，也就毅然決然拚分科。儘管過程中曾感到挫折與孤單，但她認為努力一切值得，最終也錄取了自己的理想校系。