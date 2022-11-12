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獨／系上學校有共識 台大醫學系112個人申請首增備取

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獨／系上學校有共識 台大醫學系112個人申請首增備取

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大醫學系將於112學年個人申請設立備取。本報資料照片
台大醫學系將於112學年個人申請設立備取。本報資料照片

112學年考試招生制度近期陸續開跑，聯合報記者近日掌握，國立台灣大學醫學系個人申請將首度設立備取名額，校方已和系上取得共識，至少會有二至三個備取名額。由於簡章上未列備取數，實際備取數目台大將於明年5月完成第二階甄選、於錄取結果公布前確定。

111學年個人申請，台大醫學系罕見出現兩個缺額，其中一人為繁星推薦正取陽明交大醫學系，另一人則是醫學系在學生回頭重考占據名額，由於該生已經具備台大學籍，形同占據名額，引發各界議論，也由於台大醫學系未設立備取機制，兩個名額僅能回流至分發入學管道。

國內醫學系考試素來競爭激烈，但包括北醫等校近年多已於個人申請入學階段設立備取名額，以便學生重榜可遞補，但台大醫學系多年來均不設備取，在於是國內頂尖考生第一志願，學生考上一定會來讀。但自111個人申請發生爭議事件，各界便呼籲台大可適度設立備取。

聯合報近日掌握，台大一名醫學系教授指出，設立備取一事已經定案，基本上一會設立，且不會只有一、二位，實際數字還要討論後定案。至於是不是因應今年申請入學爭議，該名教授也表示，「確實是」。

由於是否增列備取、增列名額不會列於簡章上。台大註冊組組長李宏森表示，由於今年申請入學爭議學校也和系上反應該狀況，學校和醫學系已經達成共識，將於112個人申請首度增列備取，至少會有二至三個名額。

李宏森說，至於是一般生、公費生是否都增列，以及增列的實際數目，明年5月台大將陸續完成個人申請二階段甄選，於錄取結果公布前，校內招生委員會確認正、備取狀況，評估最後備取增列名額。

事實上，近年國內外升學路徑多元，台大近年亦有選擇獸醫系放棄醫學系的先例。一名陽明交大醫學系教授說，過去醫學系「身段很高」多不設備取，在於醫學系是第一志願，學生不可能考上後放棄就讀，但現在學生考上後仍可選擇出國，甚至選擇就讀其他科系，國人的觀念、時代都在改變，醫學系是應該設立備取。

台大 陽明交大 科系

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