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112學年大學個人申請破百系「自宮」不採英文 國貿、國企也入列

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
大學甄選會日前公告112學年大學繁星推薦暨申請入校系參採學測科目，明年較今年有破百個校系決定不採計學測英文，其中不乏參與教育部大專雙語化學習計畫的老牌私校，甚至是國際貿易、國際企業相關科系。本報資料照片
大學甄選會日前公告112學年大學繁星推薦暨申請入校系參採學測科目，明年較今年有破百個校系決定不採計學測英文，其中不乏參與教育部大專雙語化學習計畫的老牌私校，甚至是國際貿易、國際企業相關科系。本報資料照片

台大工學院多個系112學年大學個人申請不參採學測國文掀熱議，若細究數據，明年較今年有破百個校系決定不採計學測英文，其中不乏參與教育部大專雙語化學習計畫的老牌私校，甚至是國際貿易、國際企業相關科系，也有大票老牌私校工科。教育界人士分析，少子化下私校只能「放大絕、開大門」求生存，尤其教育部不斷開放資通訊外加名額，也讓老牌工科只好「自宮」棄守英文，久而久之恐加劇英語雙峰化。

大學甄選入學委員會日前公告112學年大學繁星推薦暨申請入校系參採學測科目。經查甄選會資訊，111學年申請入學有1120個校系參採學測國文，112年則少了31系，不乏頂大二類組理工學系；今年1257系採計英文，明年則大減104個，有1153系採計。如東海電機工程明年僅採國文、數Ａ，逢甲環境工程採國文、數A、自然，文化國際貿易、法律系僅採國文、社會。

一位不具名私立大學教授坦言，少子化是直接原因，減少參採科目有助於撈到更多學生，學生素質等招進來再說。尤其個人申請彈性較高，若求英文表現，可在面試時設計相關問答。

東海大學電機、統計、社會系明年棄守英文，東海教務長楊定亞表示，校方尊重各系考量，但從整體面來說，科系參採科目若越多，可以招募的學生數就會變少，因此學校也請科系可適度把採計科目降低，招生會比較容易。

升學輔導專家藍天予則說，前端大學仍對英文有要求，可能是教學上有原文書或國際交流需求，但當前端學校把英文好的學生都收走後，私校的思維則是「先註冊」，學生英文能力可事後再來訓練。

全國私校工會理事長尤榮輝則說，私大放棄參採國文或英文，就是先搶先贏，會有越來越多大學「放大絕、開大門」，用最低門檻招生。但招生已不顧學生素質，又怕學生休轉退學，更大大降低學業要求，許多大學因此走向學店化，如今越來越多大學減少參採學科，是台灣高教加遽學店化的警訊。

靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴表示，把英文刪除的基本上都是私校，因為私校缺額嚴重，而國立大學招生尚未受到影響，因此國立大學幾乎沒人動。而私校把英文科拿掉，主要是基於招生考量，因為對高中生而言英文相對比國文、社會困難；此外，也考慮越來越多高職生跨考學測就讀一般大學，而高職生的英文普遍更差之故。

陳振貴認為，有些學生確實英文不好、怕英文，會迴避參採英文的學系組，但有採計英文招到的學生，在整體二階段招生入學過程中，只有受到極些微影響；它確實對考生具有宣示性作用，對科系選擇會有較大影響，但對整體招生後的學習影響並不大，畢竟入學後還有四年可以學習或加強英文。

也有不具名教育界人士認為，社會科級距普遍較高，私立大學將英文科刪除，僅保留國文、社會，是想拉高科系分數，避免社會觀感不佳，讓學生覺得自己讀到分數很低的系。

大學問執行長魏佳卉則憂心，公私立大學不同步減招，私校要存活「越採越少」，恐讓台灣學生英語雙峰化加劇。她也提到，教育部持續開放資通訊外加名額，恐讓工科大校難生存，明年已有多校自宮、棄守英文，若持續擴大外加，基礎工程產業人才恐斷鏈。

科系 學測 教育部

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