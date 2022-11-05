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獨／普通大學搶先「割喉戰」求生 技專校院招生恐雪上加霜

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
私立技專校院校長擔心，一般大學個人申請參採科目減少，在「重普大、輕技職」的升學生態中，技高學生不如跨考學測。示意圖。本報資料照片
私立技專校院校長擔心，一般大學個人申請參採科目減少，在「重普大、輕技職」的升學生態中，技高學生不如跨考學測。示意圖。本報資料照片

少子化影響，私立大學擔心招生欠佳，根據日前甄選會資訊，112學年大學個人申請參採科目數多下修，部分私立大學科系更多只參採二至一科。私立技專校院校長多擔心，一般大學個人申請參採科目減少，在「重普大、輕技職」的升學生態中，技高學生跨考一般大學僅需準備一、二科，與其準備技術類科不如考學測申請一般大學，恐再讓技專校院招生雪上加霜。

根據甄選會數據，今年申請入學管道參採科目數多下修，參採四科、三科的校系數均比去年減少，反之，去年參採二科僅441系，今年大幅增加為542系。部分私立大學更憂心招不到人，甚至只參採一科學測科目降低門檻、廣納生源。

私校工會理事長尤榮輝指出，受到111學年度大學新生缺額遽增影響，除寄存名額減招外又採取減少參採考科策略，一般大學私校為求生存已上演招生「割喉戰」，進一步減少參採學科「開大門」招生是必然發展出的生存策略，只是一般大學降低門檻，將吸引更多技職生報考學測，勢必會更讓私立科大招生雪上加霜。

一般大學部分私立學校111學年招生欠佳，112學年招生勢必得扳回一城，東南科大校長李清吟指出，以一般大學112學年的招生策略來看，「一定會吸收我們更多學生。」

李清吟說，除了一般大學招生策略恐吸納更多技高生，再者，技高三年學生已分類科、多有專業課程訓練，若學生最終走入一般大學離開實務面，技高時期所受的專業科目訓練恐無法對接呈現，與人才培育背離。

中國科技大學校長唐彥博則指出，日前參與技職學校座談，以台北市為例，前端的優秀技高學生近年考學測的比例已逼近三成，如今考招策略上只要專攻國、英、數其中一科就有機會考上一般大學，以國內「重普大、輕技職」的風氣而言，確實會對技術人才培育產生衝擊。

國內教育養成分為技高與普高、技術性與一般學科分流，但唐彥博形容，受到少子化和升學策略影響，分流的美意卻形同「亂流」。如一般大學獨招開放技高生應考，但技職體系卻只開放技高生，加上一般大學連個人申請使用科目均減少，少子化下已不分體制搶生源，最弱勢的還是私立技專校院。建議少子化下考招制度應全面檢討，盤整技職和高教，否則惡性狀況將持續。

少子化 升學

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