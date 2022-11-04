112升大學新增資安組　個人申請、繁星提供6.9萬名額

大學甄選會今天（11/4）公告112學年升大學「繁星推薦」暨「申請入學」2本招生簡章內容，即日起可於甄選會網站上查詢。兩個招生管道合計提供約6.9萬個招生名額，跌破七萬亦較去年少。此外，今年教育部也新增「資安組」，鼓勵大學透過申請入學招收具資安特長學生。

大學甄選會表示，112學年度繁星推薦招生計有66所大學校院、1789個學系組參加，提供招生名額1萬5989個，較去年略為減少189個；申請入學招生則計有67所大學院校、2229個學系組參與，提供招生名額合計5萬3856個，較去年減少1954個。

此外，申請入學招生名額包含「師資培育」公費生26名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生72名、「連江縣社會工作人力培育獎勵計畫」公費生3名、招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之「青年儲蓄帳戶組」學生59名，以及以「願景組」招收符合申請校系所規定之「願景計畫生」資格學生143名。

甄選委員會也統計，今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，共1054個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，同樣也以英文科最多，共1153個校系。

此外，今年使用英語聽力測驗作為檢定的校系數，繁星推薦計有61個校系，約占總系組數3.41%；申請入學則有53個校系，約占總系組數2.38%。申請入學也持續試辦檢定、倍率篩選大學程式設計先修檢測（APCS），今年參與試辦的校系計有54個校系。

先前《聯合報》以報導112多元選才首度納入資安人才外加名額，為了為配合國家政策培育資安學研人才，教育部今年也於個人申請管道另新增「資安組」，共計16個校系、招生名額68名。

112個人申請、繁星推薦簡章於今日起於甄選委員會網站(https://www.cac.edu.tw/)開放查詢，紙本簡章則訂於12月1日起公開發售。