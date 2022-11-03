英聽一試簡短對話得分率76.73%最高 短文聽解最易答錯

大考中心今天公告112學年第一次英聽測驗成績並舉行說明記者會，英聽測驗自去年增加長篇聽解題型，今年題型維持圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五種。根據大考中心統計各題型得分率，其中以簡短對話得分率76.73%為最高，短文聽解得分率最低僅62.81%。

大考中心副主任鄭中平表示，今年英聽題型得分率上，每一種題型配分相同。整體而言，本次考試所有考生在簡短對話得分率近七成七，圖片聽解得分率約七成三，長篇聽解得分率約七成，對答得分率約六成六，而短文聽解得分率近六成三。

鄭中平也說，在得分率上，成績拿下等級A的考生五項得分率皆達九成以上，其中以簡短對話約九成八最高；對得B等級考生來說，簡短對話、圖片聽解、長篇聽解得分率為八成以上，對答、短文聽解得分率為七成以上。

至於拿下C等級考生，鄭中平也說，圖片聽解、簡短對話、長篇聽解得分率可高於五成，但對答、短文聽解得分率未超過五成；最後，對得F等級考生來說，圖片聽解得分率約三成二，而其他四項得分率未達三成。

鄭中平也提醒，考生可以在成績通知單上看到自己各題型上的表現。大考中心也有公告高中英語聽力測驗參考試卷，考生可至大考中心網站「高中英語聽力測驗試題示例／參考試卷」瀏覽、下載與練習。考生也能根據自己較弱的題型做加強，或選擇參加第二次英聽測驗。

另外，大考中心也統計，今年英聽第一次測驗經考區提報試場違規共814件，較上學年度1016件減少202件，其中仍以未攜帶應試有效證件正本為違規案件最大宗，共747件；再次呼籲考生，報名大考中心各項入學考試，應依簡章規定備妥應試有效證件正本應試，以避免因違規而被扣減成績。

依簡章規定，應試有效證件為國民身分證、有照片的健保卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。特別提醒考生，健保卡需要附照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是無效證件。