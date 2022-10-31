112年大學學測明起開放報名 11月15日截止

112學年度學科能力測驗（大學學測）將於明年1月13日至15日登場。大考中心今天表示，報名日期將從明天起至11月15日截止。高中三年級學生應一律經就讀學校集體報名；非應屆高三學生或具同等學力者，可委託政府立案且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名，或可自行個別報名。

大學學測考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，考生可自由選考。第一天依序考數學A、自然，第二天考英文、國綜、國寫，第三天考數學B、社會。有關考試時間，國綜、國寫各90分鐘；英文、數學A、數學B考科各100分鐘；社會、自然考科各110分鐘。

大考中心今天說，學測成績可做為大學「繁星推薦」、「申請入學」與「分發入學」三項入學管道使用，學測將從明天起至11月15日起開放報名。除此之外，尚有其他入學管道或國外大學也使用學科能力測驗成績，考生可留意相關招生資訊。

另針對身心障礙及重大傷病考生申請應考服務項目，將分為一般項目、輔具項目及特殊項目。大考中心說，符合服務對象的考生，請一律使用網路申請，可視需要申請一或多種項目。

大考中心表示，不論是申請一般項目、輔具項目或特殊項目，受理期間均為11月1日至11月15日，請至大考中心網站「試務專區」登載相關資訊，若為申請特殊項目者，應另至「試務專區」的「身心障礙及重大傷病考生應考服務網」登載，上述各項目申請經登錄完成確認上傳後，即不得再更改。

大考中心也說，考量學測與分科測驗考試方式相同，特殊項目應考服務採學測與分科測驗同步申請，學測經審查通過的項目，可於報名分科測驗時，申請沿用學測審查結果於分科測驗的對應考科，但若考生未報名學測，或學測與分科測驗的報名科目無法對應， 亦或兩次考試申請應考服務不同，仍可於分科測驗報名期間提出應考服務申請。