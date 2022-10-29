頂大理工科不參採國文成趨勢 教授憂：先衝擊學習意願

大學甄選入學委員會日前公告一一二學年大學繁星推薦暨申請入校系參採學測科目。台大工學院多個系不參採學測國文，學者分析，台大工學院此舉應是招生選才策略，但由頂大龍頭開槍、國文科被策略性取捨，恐是告訴二類組的拔尖學生，國文不好還是有頂大可讀，可能影響高中生學習國文科的意願。

少子化影響考招策略，過去大學可在分發入學游刃有餘招生，現在多提前至個人申請搶才。頂大也祭出招生策略，一一二學年台大工學院六系中，僅醫學工程系、土木系參採國文，其他四系均減為英文、數A、自然。一名不具名的學者便預測，若台大工學院策略奏效，明年招得比清交等校工學院好，便可能迫使其他學校跟進參採方式。

陽明交大副校長陳永富表示，大學將國文科作為策略性取捨科目，如部分頂大電資相關科系一、二年前就不再參採國文，多是為了和醫學系生源做區隔。台大工學院策略上應是想和電資學院競爭，再者，則是拉開與清交成的區別，學生群較不重疊就不容易重複錄取。

但陳永富近年也觀察到，部分二類組拔尖學生國文學測分數欠佳、級分僅個位數，也能透過個人申請考上頂大資通訊相關科系，雖然近年頂大更琢磨招生策略，但恐是告訴二類組的拔尖學生國文不好也有頂大可讀，可能影響高中生學習國文的意願、甚至放掉國文，對人才培育不見得是好事。

清大副校長戴念華也說，以教育目標來看不讚同二類組科系陸續放棄參採國文科，畢竟是否列入參採，會影響學生花多少心力去準備該學科。

戴念華也談到，國文是訓練文字表達能力，另一方面也是邏輯訓練；再者，則強化學生表達深度、加強個人論述。他也認為，頂大的優秀的學生應該各個面向都要有所涉獵，也才能完善高中的基本訓練。

台大日前說明，工學院部份科系不參採國文是為更對準科系專業。全教總高中職主委張瓊方則分析，科系招生時多會參照校務分析資訊，理解歷來入學學生素質和狀況。且學生選校多不會單押一所學校、一個學院，在國文仍是參採大宗的狀況下，學生應不會貿然放棄。