大學個人申請「國文科」策略性應用 頂大工科找出生源區隔

大學甄選入學委員會今日公告112學年大學繁星推薦暨申請入學校系參採學測科目。台大工學院機械、化工、材料等系首度不參採國文，但陽明交大、成大等頂大工學院仍持續保留參採國文科。大學端分析，國文科在招生上可作為策略性應用科目，策略性不列入參採，能避免和其他頂大相近科系標準雷同，學生群較不重疊，就不容易重複錄取，避免缺額狀況。

根據甄選會公告，112學年參與繁星推薦招生共1789個科系、個人申請2229個科系，兩者均以參採學測科目三科最多，其次則為參採四科，但受到少子化影響，參採四科或三科校系數均比去年少，但頂大較不受衝擊，台大各科系個人申請仍以參採四科和三科為主。

台大註冊組組長李宏森表示，因應111學年招生狀況，校內已召開討論會，建議科系再對準招生對象、科系特色，並調整篩選科目和倍率。工學院112學年部分科系個人申請管道不再參採國文，只參採英文、數A、自然，便是希望更對準學系特色。

然而如成大、陽明交大等工學院仍保留參採國文。陽明交大副校長陳永富指出，台大工學院不參採國文，評估是想拉開與清交成等校的區別，學生群較不重疊，就不容易重複錄取，對其他學校也許不是壞事，甚至可能有利一些，但還要再觀察。

陳永富形容，國文科在個人申請上近似於策略性科目，有大學早早設定電資學院科系個人申請不參採國文，以此和醫學系的學生來源做區隔。

成大教務長蔡群立表示，受網路影響，發現學生語文、書寫邏輯能力仍有加強之處，因此成大仍希望學生不只具備專業知識，也要有敘事、溝通和領導能力，數學、英文、自然是二類組學生的重要本質，但語文仍不能偏廢。