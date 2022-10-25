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少子化衝擊！112學年申請入學　僅採2科校系數增一百個

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學甄選入學委員會今天公告112學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」校系參採學測科目情形。記者黃仲裕／攝影
大學甄選入學委員會今天公告112學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」校系參採學測科目情形。記者黃仲裕／攝影

大學甄選入學委員會今天（10/25）公告112學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」校系參採學測科目，今年共1789個校系參與繁星推薦管道，其中822個校系參採3科為最多；申請入學則有2229個校系參與招生，同樣以參採3科的校系為最大宗，共計885個校系。但受少子化衝擊，個人申請管道參採4科、3科的校系數均較去年減少，參採2科校系數則比去年增加101個。

甄選會今天公告112學年大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生各校系參採學科能力測驗科目。甄選委員會表示，自去年起，學測數學考科已分做數學A和數學B，若校系同時將數學A或數學B設為檢定科目，考生僅須通過其中一科檢定標準。

甄選會今日也彙整、公告本次參與繁星推薦招生共有1789個校系，其中參採學測科目數以3科最多，共822個校系，約占總校系數46 %，其次為參採4科567個校系，約占總校系數32%；申請入學參與招生的校系則有2229個，其中參採學測科目數以3科最多，有885個校系，約占總系組數40%，其次為參採4科共有582個校系，約占總系組數26%。

但受到少子化趨勢影響，去年配合考招改制影響個人申請回流名額多，分發入學招生缺額則創新高，許多校系擔心招生狀況欠佳，今年多將個人申請參採科目數下修。

根據甄選會數據指出，和去年相比，今年申請入學管道參採科目數多下修，參採4科校系數從去年的652系，減為582系；參採則3科從去年931系減為今年885系，然而參採2科去年僅441系，今年大幅增加為542系。

甄選會指出，今年繁星推薦暨申請入學2本招生簡章內容預計於11月4日公告，紙本則預計於12月1日正式發售。學生可先參考今日公告的升學管道參採情形，決定11月學測報名選考需要。

參採科目指校系於繁星推薦訂為檢定、比序的科目，於申請入學訂為檢定、倍率篩選、採計的科目。另外，除學測科目參採情形外，亦同步公布「參採術科考試校系一覽表」，供欲報名112學年度大學術科考試的考生參考。

繁星 學測 少子化

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