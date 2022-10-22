112學年第一次英聽測驗今登場 考前注意事項一次看

112學年度高中英語聽力測驗第一次考試今天（22日）登場。英聽第一試共計31個考區，50個考（分）區，2841個試場辦理，報名人數總計9萬8032人，今年新規定上路，原本45分鐘的考試時間延長為50分鐘，預備時間從原15分鐘縮短為10分鐘，提醒考生留意。

大考中心提醒考生，本次英聽測驗有上、下午場次，各場次考試時間上午場11時至12時，下午場2時至3時，考試開始鈴響畢後即不得入場。

各考分區上午場於10時開始量測體溫；下午場於1時開始量溫，大考中心提醒考生盡量提早出門，並配合各考分區現場服務人員引導及動線標示進入試場。

考生進入考分區時請出示112學年度高中英語聽力測驗第一次考試入場識別證，及攜帶應試有效證件正本，有效證件包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證，配戴口罩並配合體溫量測。

若未攜帶入場識別證，經試務人員確認身分後可予補發；若未攜帶應試有效證件，仍可進入試場，但建議考生盡快通知親友補送，以免因當節考試結束前未送達而被扣減成績。

大考中心表示，英聽測驗作答使用A4答題卷，考試開始鈴響前不得翻閱試題本與答題卷，亦不得簽名、書寫、劃記、作答等；考試開始鈴響後，請依播音指示於答題卷上之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。若考生因特殊情況使用備用答題卷，備用答題卷上無考生本人應試號碼與姓名，但仍須於備用答題卷上「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。

考生應考前，務必詳閱112學年度考試簡章試場規則及違規處理辦法，以避免因違反規定而被扣減成績。