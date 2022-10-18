醫療服務制吃掉培訓黃金期 醫學系一二年級公費生兩到五成重考

衛福部為改善五大科醫師人力不足狀況並挹注資源到偏鄉，2021年起啟動重點科別培育公費醫師制度計畫第二期，但將公費醫療服務制從6年延長至10年。醫學系教授指出，近年醫療服務一直都是學子投入公費領域的門檻，學生入學後考慮需去偏鄉行醫以及選科有限，多有學生在一、二年級時放棄選擇重考；也呼籲學生，入學前就應認清選科志向，且要有前進偏鄉的胸懷再選擇公費。

醫學系公費生分為兩大類，主要大宗為重點科別公費生以及原住民及離島公費生，後者由義守大學統一培育，重點科別公費生則由各校醫學系名額分配，但配合新制，需進行長達十年的偏鄉醫療服務。

台北醫學大學醫學系教授吳瑞裕表示，近年民間有聲浪不鼓勵走公費，在於學生拿到專科醫師執照後隨即將進入訓練成熟期，但此時就需接受分發進入偏鄉醫療，關鍵五年訓練期將被留在偏鄉，恐缺少好的訓練場域導致培訓中斷。

但根據衛福部規定，公費生若不履行10年義務需付百萬賠償金，即便賠錢仍會扣留醫師證書，在台便無法行醫。吳瑞裕談到，公費本意是好但體制無法適切把人留下，國內各大學重點培育公費生每年多有5到10個名額，但近年觀察，公費新生入學後一至二年級放棄者近五成，學生多選擇重考一般醫學系。

台大醫學系系主任盛望徽則說，6年或10年服務期，以及公費生選科仍以內、外、婦、兒、急診五大科為主，都是影響學生投入公費管道的因素，確實有學生入學後才表示不願意走偏鄉服務，最終跟家裡討論決議重考，但每所學校不同，放棄學生數目差異也大，少者二到三成，多者則有五、六成之多。

但盛望徽也談到，第二期計畫已給予公費生醫師進修路徑，但也建議，學生投入公費前應先思考，是否會以內科等五大科為優先，以及是否有志於偏鄉服務；除了學生考量清楚外，政府提升偏鄉醫師待遇也應延伸子女就學等配套，相信會有更多學子願意投入並留任。

醫學系素來被視為第一志願，每年頂尖學生搶破頭都為擠進醫學系窄門，但一名醫界人士直言，家長、學生期望就讀醫學系，多是認為收入可觀且相對穩定，未來人生就能平步青雲，對於醫師承擔的責任、醫療困境實則沒有太多認識。

有學生考上公費後才開始理解科別選擇有限又要到偏鄉服務，反正分數和一般醫學系差不多，於是乾脆咬牙決定重考，對於名額都是一種浪費。

台大醫學院內科教授黃瑞仁18年前曾以台大醫學院最年輕內科副教授到雲林服務。黃瑞仁說，當年離開都市到雲林，一方面是太太的支持加上本身是雲嘉人，當年心導管手術人才缺人，便決定南下奉獻。

但黃瑞仁也表示，要留著人必須靠提升環境，「不能讓大家只靠情懷支撐。」偏鄉想要留住年輕醫師薪資結構跟進修條件要好，幫助醫師找到價值感跟榮譽感，留住人才爾後才會聚才。