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高中英聽首開放確診生應試 自主防疫考生可入一般試場

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
第一次英聽考試將於10月22日舉行，將於20個縣市供確診居家照護考生、居家隔離考生應試的「居護暨隔離考分區」。示意圖，本報資料照片
第一次英聽考試將於10月22日舉行，將於20個縣市供確診居家照護考生、居家隔離考生應試的「居護暨隔離考分區」。示意圖，本報資料照片

112學年度高中英聽測驗第一次英聽考試將於10月22日舉行，將於20個縣市供確診居家照護考生、居家隔離考生應試的「居護暨隔離考分區」，首度開放確診考生應試。也配合13日起防疫新制上路，自主防疫考生只要持有兩日快篩陰性證明即可外出，並於一般試場中應考。

大考中心今天召開防疫措施說明記者會，大考中心主任周兆民表示，今年英聽考試開放確診輕症、居家隔離、自主防疫考生應試。針對確診輕症、無症狀考生，20縣市均設有居護暨隔離考分區，和一般考分區區隔。自主防疫期的考生也能應試，配合13日起指揮中心新制，自主防疫期間兩日快篩陰性及可到班、到課，符合檢測條件的自主防疫考生可安排於一般考分區中應試。

周兆民舉例，英聽一試於10月22日舉行，自主防疫考生必須於21日、22日一早進行快篩，兩日陰性及可到場應考；若為陽性則請考生立即聯絡大考中心，協助安排至居護暨隔離考分區。

周兆民說，針對確診、居家隔離、自主防疫三種身份考生，15日、考前七日開放考生至大考中心「COVID-19 自主填報系統」中填報，確診、居家隔離考生需上傳證明文件，如果尚未取得文件，可以先上傳切結書並最遲於10月26日前完成補件。由於已開放確診生都能應考，也要求考生據實填報，若發現填報不實或隱匿，查證後最重將取消考試資格和成績。

此外，大考中心提醒，若考生填報後至考試當日感染風險狀況改變，盡速向大考中心聯絡，並再次至系統更新填報內容；自主防疫考生則無需上傳文件，除非轉為確診，才需聯絡大考中心。

考試當日，周兆民說，持有兩日陰性證明的自主防疫考生可搭乘大眾運輸、自行騎車等方式來考場；確診、居家隔離考生則可由一名同住親友接送，或搭乘防疫計程車前往。

由於持續受疫情影響，周兆民說，今年英聽考試全面配戴口罩，也由於目前市面上口罩數量充足，本次英聽考試請考生自備口罩；試場內開放冷氣，教室前後四角落氣窗則開啟五公分以利通風。

居家隔離 自主防疫 英聽

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