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學測倒數將破百 南光高中連辦16年高三生誓師

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
拚學測倒數將破百，台南新營南光高中連辦16年高三生誓師爭取佳績。圖 ／學校提供
拚學測倒數將破百，台南新營南光高中連辦16年高三生誓師爭取佳績。圖 ／學校提供

大學學測將進入破百倒數階段，台南新營南光高中今朝會舉辦「學測破百誓師大會」，該活動已經舉辦16年了，希望藉由此活動期許學生能更專心於課業，激發應鬥志與毅力。

活動在管樂隊雄壯行進曲中展開序幕，準備「包子、桂圓糕、粽子」三個等吉祥物，傳，希望在108天後學測能突破自己取得佳績，錄取心中理想的大學。

各班代表也上台先請校長洪丙丁、榮譽會長吳惠英、會長陳亮磬為同學戴上「必勝」頭巾。

學生們也大玩創意，班代表揮舞校旗，學生誓師高呼「IG手遊滑不完，再不勤學真的完，專心致志拼學測 不要拖到考分科，…」；「學測來臨要注意，現在多考素養題…，平考段考模擬考，破釜沉舟創新高，責任來，我就扛，60級分學測上。」表達必勝決心，宣誓詞富創意，一班接一班宏亮自信的聲音，獲得全體師生的掌聲與歡呼。

校長洪丙丁轉贈由家長會購買代表家長及師長心意的「高中」-桂圓糕與粽子，象徵對所有高三同學祝福與期許，在校生擺出「旗開得勝」的旗勢，並由洪丙丁、榮譽會長吳惠英、會長陳亮磬，率領處室主任及高三各班導師率領準考生，穿越「喜登龍門、光耀金榜」拱門，預祝高三學生「考運亨通、旗開得勝，高中金榜」。

拚學測倒數將破百，台南新營南光高中連辦16年高三生誓師爭取佳績。圖 ／學校提供
拚學測倒數將破百，台南新營南光高中連辦16年高三生誓師爭取佳績。圖 ／學校提供
拚學測倒數將破百，台南新營南光高中連辦16年高三生誓師爭取佳績。圖 ／學校提供
拚學測倒數將破百，台南新營南光高中連辦16年高三生誓師爭取佳績。圖 ／學校提供

學測 粽子

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