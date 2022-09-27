學測倒數將破百 南光高中連辦16年高三生誓師

大學學測將進入破百倒數階段，台南新營南光高中今朝會舉辦「學測破百誓師大會」，該活動已經舉辦16年了，希望藉由此活動期許學生能更專心於課業，激發應鬥志與毅力。

活動在管樂隊雄壯行進曲中展開序幕，準備「包子、桂圓糕、粽子」三個等吉祥物，傳，希望在108天後學測能突破自己取得佳績，錄取心中理想的大學。

各班代表也上台先請校長洪丙丁、榮譽會長吳惠英、會長陳亮磬為同學戴上「必勝」頭巾。

學生們也大玩創意，班代表揮舞校旗，學生誓師高呼「IG手遊滑不完，再不勤學真的完，專心致志拼學測 不要拖到考分科，…」；「學測來臨要注意，現在多考素養題…，平考段考模擬考，破釜沉舟創新高，責任來，我就扛，60級分學測上。」表達必勝決心，宣誓詞富創意，一班接一班宏亮自信的聲音，獲得全體師生的掌聲與歡呼。