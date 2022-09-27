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蔡英文出席北科大創新前瞻學院揭牌 盼帶動台灣產業發展

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
蔡英文總統（中）今天參加國立台北科技大學成立「創新前瞻科技研究學院」(iFIRST)，揭牌典禮，出席人員包括合影，全程佩戴口罩。記者林俊良／攝影
蔡英文總統（中）今天參加國立台北科技大學成立「創新前瞻科技研究學院」(iFIRST)，揭牌典禮，出席人員包括合影，全程佩戴口罩。記者林俊良／攝影

蔡英文總統今天參加國立台北科技大學成立「創新前瞻科技研究學院」(iFIRST)揭牌典禮，蔡英文表示，相信創新前瞻學院的成立，會成為帶動台灣產業發展的關鍵推力。

台北科技大學「創新前瞻科技研究學院」將與企業合作，規畫人工智慧科技碩士與博士學位學程、資訊安全碩士與博士學位學程，及半導體科技學分學程，共同培育高階科技人才，強化國家重點產業競爭力，預計10月開始招生，明年2月入學。

北科大校長王錫福指出，創新前瞻學院希望與產業界共治、共學、共研，提供創新自主、跨域整合的平台，預計到2033年可培育出600名碩士和80名博士，期望以動態式調整的創新策略，吸引優秀學子就學。

蔡英文總統（中）今天參加國立台北科技大學成立「創新前瞻科技研究學院」揭牌典禮，出席人員包括合影，全程佩戴口罩，典禮結束蔡總統低身向現場來賓揮手致意，隨扈人員深怕肢體碰觸急忙出手制止。記者林俊良／攝影
蔡英文總統（中）今天參加國立台北科技大學成立「創新前瞻科技研究學院」揭牌典禮，出席人員包括合影，全程佩戴口罩，典禮結束蔡總統低身向現場來賓揮手致意，隨扈人員深怕肢體碰觸急忙出手制止。記者林俊良／攝影
國立台北科技大學今舉行「創新前瞻科技研究學院」(iFIRST)，揭牌典禮。記者林俊良／攝影
國立台北科技大學今舉行「創新前瞻科技研究學院」(iFIRST)，揭牌典禮。記者林俊良／攝影
蔡英文總統今天參加國立台北科技大學成立「創新前瞻科技研究學院」(iFIRST)，揭牌典禮，致詞表示，相信創新前瞻學院的成立，會成為帶動台灣產業發展的關鍵推力。記者林俊良／攝影
蔡英文總統今天參加國立台北科技大學成立「創新前瞻科技研究學院」(iFIRST)，揭牌典禮，致詞表示，相信創新前瞻學院的成立，會成為帶動台灣產業發展的關鍵推力。記者林俊良／攝影

蔡英文 北科大 半導體

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