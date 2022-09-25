補教盯上APCS大餅 教授：補出來的學生不見得好教

大學程式設計先修檢測（APCS）2015年開辦以來，報名人數節節高升，至今已累計逾3萬人次報考，由於APCS近年已是部分大學資訊科系選才依據，更帶動補習班業者分搶大餅。但大學教授坦言，部分學生程式設計能力是靠「補出來」，雖然會解題，卻和大學期望的人才特質有所落差。

成大資工系教授蘇文鈺坦言，學生仰賴補習班加值能力升學，但大學中解題跟做專案是兩回事，以此取得檢定的學生「沒有比較好教」，學生不見得可以馬上進入狀況，只會解題的學生也和企業端的人才需求有很大落差。

蘇文鈺說，APCS檢測如同學測，對大學入學而言確實是公平、有效率的方法，但不是拔擢合適人才的唯一依據。但既然APCS已納入升學管道，老師就要肩負引導責任、從新訓練，如寒暑假要求學生先到業界觀摩實習等。

台大資工系主任洪士灝則認為，具備APCS檢測的學生通常已具備不錯的程式能力基礎，更重要的是很清楚自身的興趣和能力，就學狀況也更穩定。

但洪士灝也談到，程式設計只是資訊工程的一部分，學生仍須學習計算理論、計算架構等技能，甚至跨至其他領域提升視野和境界。因此系上選才也注重學生的數理、表達能力，絕不是只看APCS檢測做決定。