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學習歷程五要訣不踩雷 無關經歷、資料抄襲都犯忌諱

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學教授提醒，學生學習歷程檔案中錯字過多、資料未引用出處都可能影響評分。本報資料照片
大學教授提醒，學生學習歷程檔案中錯字過多、資料未引用出處都可能影響評分。本報資料照片

112學年度大學考試招生將陸續開跑，大學選才與高中育才輔導系統「ColleGo！」今（9/24）舉行教育座談會。國立成功大學教務研究專案辦公室主任蔡孟勳也綜整成大各系申請入學書面審查委員回饋，題點學生五大準備建議和應避免的錯誤。

因應新課綱變革，111年大學考招制度展開變革和調整，111學年考招於八月中旬落幕，成大也邀集各系申請入學書面審查委員彙整意見。

蔡孟勳表示，考生於學習歷程檔案內容編排上應避免流水帳，協助書審委員快速抓住重點，並善用目錄和摘要功能提供濃縮資訊。建議學生可將重心放在真實呈現學習歷程探索以及自我反思，讓審查委員可以短時間內掌握考生特質和能力。

此外，蔡孟勳也建議，由於學習歷程檔案項目較多，部分學生會將相同資料呈現於不同欄位，但資料內容卻未對應欄位做調整，容易影響委員判斷；另外，也有將近三分之一委員發現學生的資料中有大量錯字，或是引用資料未註明出處，恐有抄襲疑慮。

蔡孟勳也談到，也有不少考生無法清楚勾勒科系選擇動機、個人生涯規劃，考生應回頭釐清報考動機，而非作品越厚越加分，且過多無關的經歷更無加分作用，又學習歷程也是自我成長歷程，學生應嘗試多討論自己的學習和生活經驗，而非只是為了繳交成果。

再者，蔡孟勳說，審查委員也發現有部分同一班級、同校考生學習歷程內容重複性太高，恐有高中端過度介入甚至補習班代寫的疑慮。考生和家長應該遏止代做學習歷程檔案的歪風，否則將讓學習歷程失去意義，造假文件也會進一步影響考生成績。

由於學習歷程檔案需及早準備，但不少家長擔心，若學生高一不清楚自身方向該如何應對？蔡孟勳談到，只有學生知道自己有哪些能力較出眾，家長可協助學生綜觀修課成績，是否有哪些學科較為出色，可以此賣出第一階，之後再邁出第二階嘗試。

中山大學招生策略辦公室主任唐俊華也表示，如果學生志向轉變，譬如想從理工轉為商管，學生可回顧高一至高三累積的多元表現、課程學習成果、學習成績找出蛛絲馬跡說服大學老師，思考過去的修課成果可否運用於新領域。

唐俊華舉例，若學生要從理工轉跳商管，曾修讀過的數學、英文，甚至資訊科技成績多少都可發揮對接功能。也建議學生，若高三學測後確定轉跑道，可以利用寒假自主學習目標領域的知識跟能力。

成大 寒假

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