學測英文篇章結構哀鴻遍野 高中師：5選4恐加深難度

大考中心未來有意將學測英文「篇章結構」考題從一文四題四選項，改為四題五選項，用來提高鑑別度。高中英文教師認為，該題每個選項都需耗大量時間判讀，各選項皆具誘答力，若要再新增一選項，對考生來說，難度將提高。也有高中生認為，若要新增選項，也該延長作答時間，否則根本寫不完。

新課綱英文將篇章結構列入學習表現與學習內容，期待學生除了理解閱讀體裁及主題外，也能判斷主題句及總結句，確保段落連貫性，因此今年學測首度納入昔日指考才會出現的篇章結構題型，但考量仍屬新增題型，因此訂為四空格、四選項，而非指考五空格、六選項。

今年學測英文科篇章結構主題是日本盂蘭盆節，闈內考生考後受訪認為頗具挑戰性。大考中心統計今年學測英文科答對率及鑑別度，篇章結構四題答對率落在47%至63%，鑑別度則落在26%至58%五十八。其中第32至33題答對率偏低，答對率分別為45%、47%，就連高分群也無法全拿。

篇章閱讀連續兩題答對率偏低，得勝者文教升學輔導專家藍天予解讀是「選項具誘答力」，他也說，如果題目本來就難，又再新增一個誘答選項，對學生來說，確實會比較辛苦。

桃園市內壢高中英文科教師范郁青也說，今年第32、33題選項易混淆，尤其第33題直接在段落開頭挖空，學生沒前後文能對照，就容易卡住。她也說，近年不斷強調素養命題，培養學生在生活中能應用的能力，主題卻是考日本文化，太脫離學生的生活情境，若能在文中融入台灣的清明節文化，能讓學生更易判讀。

台北市明倫高中英文科教師陳建州也說，篇章結構將一文挖出四空格，學生要從上下文脈絡找出正解，本來就屬於難題。如今要再新增一選項，也許考生連環錯的比例會降低，但多一個選項，考生也可能選到完全錯的內容，而被連鎖扣分。

全中教秘書長許麗吉表示，大學學測題目難易度長期不穩，教育部應妥善監督；陳建州也說，學測題目穩定性不穩「持續發生」，教育單位應謹慎看待，或效仿心測中心多舉行試辦考試提升試題穩定度。

談及此變革，大考中心昨解釋，考量學測英文科「篇章結構」現行四個空格、四個選項設計，經一一一學測考生得分情形分析，發現選文中空格數與選項數相同，會產生連鎖效應，恐降低考試鑑別度。