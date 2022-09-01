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憂門檻過高擋住學生 中後段大學降低學測英聽檢定標準

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
111學年大學考招受到少子化衝擊，於最後分發階段不少大學多因檢定門檻設立過高，導致招不滿或招不到學生。示意圖，照片中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
111學年大學考招受到少子化衝擊，於最後分發階段不少大學多因檢定門檻設立過高，導致招不滿或招不到學生。示意圖，照片中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

111學年大學考招受到少子化衝擊，於最後分發階段不少大學多因檢定門檻設立過高，導致招不滿或招不到學生。近期大學校系亦正規劃112學年個人申請繁星推薦等簡章內容。升學專家和學者預估，少子化下部分中後段學校會降低檢定門檻自救、不要擋掉學生；但頂大仍然競爭激烈，學測和英聽檢定門檻多不會大幅異動。

英聽測驗分為A、B、C、F四個等級，可作為個人申請、繁星推薦、考試分發入學檢定標準，除英聽外，各大學近期多正討論112學年個人申請、繁星推薦等學測檢定標準和篩選倍率。

一名私立大學教授感嘆，私立大學受少子化衝擊已經沒有太多本錢挑學生，因此檢定門檻要怎麼設定才不會把學生「擋住」各校都在研議，設高門檻招不到學生；低門檻則招到不理想的學生，進退兩難。

升學輔導平台大詢問執行長魏佳卉表示，以近年少子化趨勢來看，學測檢定標準設越多、篩掉的學生就多，對招生越不利。不只英文系，很多科系近年多想把英聽從檢定中移除，甚至連國立大學都在研議，學校可說「機關算盡」研擬112學年的招生規劃。

魏佳卉說，有危機意識的學校降低檢定自救，通常會被非議為何門檻降低，但少子化下已先變成先招到學生再說，確實招到學生才是勝利組。

成大教務長蔡群立則指出，以頂大來看，今年會調整檢定門檻的校系仍不多，大學多設有招生作業委員會，綜觀111學年的招生狀況、遇到的困難等，交由系上回去研議，如檢定標準設立等學校還是會尊重系上意見。

蔡群立也談到，如個人申請等管道不若考試分發，通過檢定門檻和篩選倍率後，之後也多有書審、面試，不是只能靠考試篩選學生，基本上各系還是可以依照特色來研擬招生策略。

大學考招 英聽 個人申請 繁星

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