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112學年升大學28系刪英聽檢定門檻 教育、外文系最多

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
首次英聽考試將於11月上旬登場，可用於升大學三大管道檢定項目。本報資料照片
首次英聽考試將於11月上旬登場，可用於升大學三大管道檢定項目。本報資料照片

大學甄選入學委員會近日公告112學年度升大學繁星推薦、申請入學管道採計高中英語聽力測驗校系清況。112學年部分學系如教育、外文系等刪除英聽檢定門檻，和111學年度相比繁星、申請入學管道加計，總計28個系刪除英聽門檻。

每年8月中下旬至9月初，各校陸續規劃來年招生名額和管道。英聽分做A、B、C、F四個等級，可作為個人申請、繁星推薦、考試分發入學檢定項目，甄選會近日公布112學年度檢定科目採計高中英語聽力測驗成績一覽表，若考生理想科系設有相關檢定標準，可於今年11月、12月上旬參與英聽考試。

但受到8月分發入學招生衝擊，根據甄選會統計，112學年度繁星推薦共54系採計英聽，和111學年度相比，15系刪除檢定，另有5系新增檢定；申請入學共45系採計，13系刪除檢定、8系新增檢定。整體而言，刪除比增加檢定者多。

根據甄選會校系一覽表分析，靜宜大學包括英國語文學系在內的四個外語相關科系，均於個人申請、繁星刪除英聽檢定。靜宜大學教務長鄭志文表示，受到少子化衝擊各系勢必須調整檢定標準，讓更多具備潛力和學習態度的學生，也有機會入學。

不過鄭志文也說，雖然該放寬的略為放寬，但也會更對準科系專業。因應108課綱改革，大學必須更接地氣，招生策略要與高中課程對接。例如台中有高中力推自主學習，也有學校以社會研究為特色，校系選才時需注重學生在課程中的表現。

不只靜宜大學外語相關科系刪除檢定，政大教育系和民族學系、彰師大特殊教育系、台北教育大學自然科學教育系、高雄大學西洋語文學系公立大學教育、外語相關科系也改為不檢定。

但亦有部分科系增加英聽檢定門檻，如成大外國語文學系要求檢定等級A；屏東大學幼兒教育學系、社會發展學系，也都個別增加檢定等級C。

英聽 科系 繁星

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