大學系組缺額名單落落長 成功大學「普渡雙聯組」成焦點

12日大學分發入學放榜後，全台近51所大學有缺額狀況，許多學系面臨「招不到人」困境，有網友列出錄取人數0人到1人的校系，而成大的一個系組「電機工程學系（普渡雙聯組）」也意外成為焦點之一。

111學年度大學分發入學管道於12日上午放榜。本屆受到考招改制和少子化衝擊影響，今年考生數大減，最終缺額總計1萬4493人個，分布於51所大學，文化大學招生缺額達2378個全台最多，就連清大、台師大也罕見出現缺額。錄取率達98.94%僅269人沒有錄取、總缺額數為1萬4493個，雙雙創下新高。

Dcard考試板上一篇已刪文的文章討論許多0人錄取或僅1人錄取的系組，其中包含文化地理、靜宜英文等學系0人錄取，台師大表演、銘傳華語文等學系也僅1人錄取，而有不少網友意外發現僅1人錄取的「電機工程學系（普渡雙聯組）」，好奇「成大的電機普渡雙聯組是什麼呀？聽起來好厲害」，「普渡」二字也不禁讓人歪樓聯想到中元節、鬼月等內容。

根據成大考試入學資料說明，就讀「普渡」系組的學生前3年在成功大學修讀本系，其包含「美國普渡大學（Purdue University）」合開課程，第4年起至美國普渡大學就讀，並依普渡大學國際學生繳費標準繳交學費。符合普渡大學電機與電腦工程系碩士班申請資格並獲錄取者，第5年將銜接攻讀碩士學位，預計1年完成畢業規定。