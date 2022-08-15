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台南一中升學創新高 近5成上頂大10人有1人上台大

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中今年升大學成績大躍進，10人有1人上台大。記者鄭惠仁／攝影
台南一中今年升大學成績大躍進，10人有1人上台大。記者鄭惠仁／攝影

大學考試分發入學放榜後，台南一中統計，該校今年升大學成績創新高，48%錄取台清交成政，八成五的學生錄取國立大學或醫科，10人有1人上台大。分析認為，該校連2年的考前補給站衝刺方式有效，將持續滾動性修正，迎接下一場大考。

南一中校長廖財固表示，該校今年以分科測驗成績分發入學管道錄取台大醫學系3人，共有四成六學生錄取台清交成政大及醫學大學，加上繁星、申請入學管道升大學共有台大醫學系5人、台大電機12人、台大法律2人，約四成八學生錄取台清交成政大及醫學大學，共有八成五學生都錄取國立大學或醫科。

廖財固說，今年畢業生總人數666人，去年705人。學生人數減少5.5%。今年錄取台大醫學系5人、台大法商管14人、電機資工機械17人，台大人數66人，成長10%，南一中有1/10學生進台大，成績創下近年新高。

中醫牙41人，成績也創下近年新高。國立及中醫牙成長4%，接近85%的學生都錄取國立大學或中醫牙 (去年為80.7%)。台清交成政人數佔全體畢業生44%(去年40%)，大約兩個學生就有一人考上台清交成政或中醫牙，成績為近年來最佳。

廖財固表示，兩年前在學測前辦補給站衝刺班，鼓勵學生晚上在校自修，老師自發性分科輪班指導學生，供學生詢問，家長會也提供晚餐宵夜，讓學生不用再另花時間去外面用餐，可專心讀書，以及事先透過小組研討方式，就不會的問題，晚上詢問老師，最重要的是，因家長、校友、老師的關心，以及學生間相互勉勵，提升衝力，成績明顯上升，接下來除了對高三導師舉辦增能研習，協助學生準備大考，也會在大考前開設補給站，並結合校友會、家長會，開辦講座、模擬面試等，並滾動式修正，為學生提升戰力。

台大 中醫 南一中

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